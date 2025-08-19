La bomba de la reconciliación de Pampita y Martín Pepa por parte de Pochi de Gossipeame - panelista de Puro Show - dio que hablar en las últimas horas. La conductora y el polista se reencontraron en New York y ahora volvieron juntos a la Argentina.
Luego de pasar unas vacaciones soltera en Ibiza con amigos y embarcarse a la conducción de la nueva temporada de Los 8 Escalones por la pantalla de eltrece, Carolina Ardohain y el deportista volvieron a darse una oportunidad.
La empresaria y Martín llegaron al país este martes alrededor de las 10 de la mañana en medio del temporal en un vuelvo procedente de Estados Unidos, se mostraron cómplices y sonrieron para la prensa y las cámaras de este portal.
Mientras la modelo se dirigía rápido hacia la camioneta que la esperaba para ir a grabar su programa de eltrece, Martín se quedó esperando las maletas de ambos.
LAS FOTOS DE PAMPITA Y MARTÍN PEPA LLEGANDO A LA ARGENTINA DE NEW YORK TRAS LA RECONCILIACIÓN
Fotos: Movilpress.