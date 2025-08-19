Pampita se reconcilió con Martín Pepa y en las últimas horas se conocieron todos los detalles de este nuevo capítulo en la vida sentimental de la conductora.

Fue Juan Etchegoyen quien reveló en su programa Mitre Live los entretelones de la sorpresiva decisión que volvió a unirlos.

El periodista comenzó con una frase contundente: “La noticia del día en el mundo del espectáculo es la reconciliación de Pampita y de Martín Pepa que han vuelto a apostar al amor”.

Según explicó, la modelo viajó en un vuelo en business hacia el reencuentro con el polista, quien le habría hecho una promesa clave para recuperar la relación.

De acuerdo con Etchegoyen, el detonante de la separación entre Pampita y Martín Pepa fue la distancia. Sin embargo, Pepa le aseguró a Carolina Ardohain que haría todo lo posible por pasar más tiempo a su lado, un gesto que terminó de convencerla para darle una nueva oportunidad al vínculo.

Foto: Captura de Instagram Stories (@gossipeame) Por: Fabiana Lopez

LA PROMESA DE MARTÍN PEPA A PAMPITA

“Lo que me dicen es que Pepa le dijo a Pampita que tomó la decisión de tratar por todos los medios de estar físicamente más tiempo con ella, algo que le gustó mucho porque fue lo que generó la ruptura inicial”, detalló el conductor.

Aunque la noticia sorprendió al mundo del espectáculo, Etchegoyen puso un manto de cautela. Según sus fuentes, el gesto de Pepa también estuvo motivado por escenas recientes de Pampita en eventos sociales que no le habrían caído bien al polista. “Yo no creo que duren mucho, pero ojalá me equivoque”, confesó el periodista.

De todas formas, remarcó que la promesa no significa que Pepa deje de viajar, sino que buscarían más escapadas juntos como la que protagonizaron este fin de semana. “Lo que está claro es que Pampita no siempre será quien viaje, y ahí es donde surgen las dudas sobre cuánto tiempo podrá sostenerse esta reconciliación”, concluyó.