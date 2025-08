Ángel de Brito hizo un repaso por las diferentes versiones de Carolina “Pampita” Ardohain, a quien conoció de cerca a lo largo de su carrera, y sorprendió al revelar cuál fue, para él, la etapa más positiva de la modelo.

“Mirá, yo tuve todas las versiones de Pampita porque viví todas sus gestiones. La viví con Benjamín Vicuña, la viví separada de Vicuña, motorhome, después los novios que pasaron en el medio, con Pico Mónaco, y después en el medio también otras cosas, y Roberto García Moritán”, comenzó diciendo el conductor en Bondi.

En ese relato, De Brito no dudó en elegir sus favoritas: “La mejor versión de Pampita, para mí, en lo personal, como compañera, fue la buena época de Pico. Y después con Moritán, la verdad, hizo un cambio abrupto. La vi más vinculada con todo el mundo”.

Foto: Instagram (@pampitaoficial)

El periodista explicó que el cambio no solo fue con él, con quien compartía largas jornadas laborales: “No hablo solo de mí, porque yo tenía una relación muy particular porque estábamos al lado todo el día, entonces teníamos vínculo obligatoriamente. Pero la vi más relajada con todo el mundo, más integrada”.

Por último, De Brito destacó que, en otras etapas, la modelo estaba sobrecargada de responsabilidades laborales: “Por ahí, en otras épocas venía muy al palo del trabajo también, porque hacía cinco programas por día”.

ÁNGEL DE BRITO CONTÓ TODA LA VERDAD SOBRE LA INFIDELIDAD DE BENJAMÍN VICUÑA A PAMPITA CON LA CHINA SUÁREZ

Ángel de Brito desempolvó uno de los escándalos más recordados del mundo del espectáculo argentino: la separación de Carolina “Pampita” Ardohain y Benjamín Vicuña tras la infidelidad con Eugenia “la China” Suárez. En una charla en Bondi, el conductor relató con lujo de detalles cómo fue aquella jornada que marcó un antes y un después en la vida de la modelo.

“Lo peor fue la separación con Vicuña, porque Pampita lo sufrió muchísimo, se le fue su proyecto de familia por una infidelidad, en realidad por muchas. Otras se las habían contado, había visto mensajes, pero esta la vio con sus propios ojos”, comenzó diciendo De Brito al aire.

Consultado sobre si había recibido la historia directamente de Pampita, el conductor despejó todas las dudas: “Nunca publiqué los mensajes, eso fue un fin de semana de terror para ella. Se filtró la información y le pregunto a Pampita, que me empieza a contar todo lo que vio en el motorhome. Me hizo todo el relato. Me dijo ‘Te cuento, pero no muestres los mensajes’”.

Foto: Captura de video de Instagram (@bondi_liveok)

Según De Brito, todo estalló cuando la top recibió la información estando en el restauranteGardiner,a pocos metrosde la filmación donde se enamoraron Vicuña y la China: “Va a un motorhome y no lo emboca, después se va al otro y ahí los encuentra in fraganti. Benjamín estaba (cuenta en secreto a sus compañeros la frase que le dijo Carolina).Eso es lo que vio y ahí enloqueció”, cerró, dejando en claro que fue una escena que la modelo jamás olvidará.