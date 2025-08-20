Roberto García Moritán volvió a estar en boca de todos en las últimas horas después de que se viralizara un video en redes sociales que expone su reacción al cruzarse con Pampita y Martín Pepa en un mismo evento.

El episodio ocurrió durante la cena anual de la Fundación Margarita Barrientos en el Hotel Hilton, donde también estuvo presente Priscila Crivocapich, actual pareja del legislador porteño.

En las imágenes difundidas por la cuenta de @elejercitodelam, se lo ve a Moritán observando hacia la mesa en la que compartían la velada la modelo y el polista.

El breve gesto fue suficiente para que los usuarios interpretaran su mirada como un momento incómodo.

Pampita y Martín Pepa (Foto: Movilpress)

LA REACCIÓN EN LAS REDES SOCIALES

Las reacciones en redes no tardaron en multiplicarse: “Un aplauso para el que armó las mesas”, lanzó un usuario. Otros se sumaron con ironía: “Le toca verla de lejos”, “Es bizarro, parece una vecina chismosa” o “El premio es para el que grabó el video”.

También hubo quienes remarcaron que, mientras Pampita se mostraba sonriente junto a Pepa, el político no pudo evitar dirigir una mirada fugaz en esa dirección. En definitiva, un instante mínimo que se transformó en tema de conversación y memes en el universo digital.