Con una sonrisa y total sinceridad, Pampita dejó en claro que, en esta etapa de su vida, no perdonaría una infidelidad, tras reconciliarse con Martín Pepa.

Su afirmación resonó con fuerza al recordar sus relaciones más mediáticas. En la década de amor con Benjamín Vicuña, la modelo sufrió la deslealtad de su pareja en numerosas oportunidades, hasta mediados de 2015, año en el que China Suárez apareció en la vida del actor y fue la gota que rebalsó el vaso.

Lo mismo ocurrió en 2024 con Roberto García Moritán: una supuesta infidelidad del empresario y político habría provocado la ruptura.

¿PAMPITA VOLVERÍA A PERDONAR UNA INFIDELIDAD?

“Con Martín nos reconciliamos porque había mucho amor y muchas cosas para seguir intentando”, dijo la modelo desde el evento de Para Ti ante el micrófono de Puro Show, eltrece.

Y continuó: “Estoy muy tranquila y muy feliz de estar de novia con Martín. Nos dimos cuenta de que había mucho amor y estamos dando nuestra mejor versión para que funcione”.

“Caro, ¿se perdona una infidelidad?”, le retrucó un notero. Y Pampita fue contundente en su respuesta: “Yo a esta altura de la vida no perdono más infidelidades”.

“Estoy en una etapa en la que, si estoy con una persona, quiero ser lo más importante para esa persona”, argumentó la conductora de Los 8 escalones.

Más picante, un cronista le retrucó: “¿A Roberto no se la perdonaste a la infidelidad?”.

Hábil declarante y sin perder la buena onda, Pampita contestó: “Él me preguntó si perdonaría, ¿en general es tu pregunta? Porque no, no perdonaría”.

Insistente, el notero repreguntó: “¿A Roberto se la perdonaste a la infidelidad?”. Y la modelo cerró el móvil sin contestar, pero con elegancia: “¿Algo más? Un beso. Buenas noches a todos”.

