Nicole Neumann y Pampita coincidieron en la gala de Para Ti, posaron juntas por primera vez para la revista tras años de mal vínculo y en diálogo con Puro Show respondió si participaría como jurado invitada de la nueva temporada de Los 8 Escalones con Pampita como conductora.
¿Es real que te bajaste de Los ocho escalones porque Pampita iba a conducir?" , le preguntaron a la modelo, quien contestó harta: “Ay, ya lo aclaré, chicos, no, yo me había bajado antes, había avisado que no iba a ir más, porque estaba con el bebito que está con mucha demanda”.
“Que estoy con mucho trabajo desde casa y la verdad que no me daban mucho los tiempos, las distancias y un montón de cosas, así que ya había avisado antes de irme a Europa que no iba a volver”, remarcó Nicole.
“¿Harías alguna aparición como jurado invitada con Pampita conduciendo?" , repreguntaron y Neumann dijo para sorpresa de todos: “Ay, no sé, podría ser, ¿por qué no? Por supuesto".
LAS FOTOS DE PAMPITA Y NICOLE NEUMANN EN LA GALA DE LA REVISTA PARA TÍ
Fotos: Movilpress.