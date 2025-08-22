Quién lo hubiera dicho: tras más de dos décadas de rivalidad, tapas cruzadas, apodos hirientes y hasta codazos sobre la pasarela, Pampita Ardohain y Nicole Neumann sorprendieron al posar juntas para una reconocida revista de moda.

La postal, que parecía imposible, se viralizó en minutos y reabrió el debate sobre una de las peleas más icónicas de la farándula argentina.

En redes sociales no tardaron en aparecer las opiniones. Los analistas de gestos y expertos en lenguaje corporal se hicieron un festín con el video de la producción.

Para muchos, Nicole Neumann se mostró distante, apenas sonriente y con la intención de alejarse de su eterna contrincante cada vez que la cámara dejaba de disparar.

Crédito: Para Ti

Del otro lado, Pampita se mostró más cálida, abrazando y hasta intentando besar a su colega. “Nicole divina, pero Pampita me parece re falsa con esa sonrisa”, lanzó una usuaria.

Otra, en cambio, opinó lo contrario: “En esta ganó Pampita, súper relajada y compañera; la otra no lo pudo disimular y se quiso ir rápido”.

DE DONDE VIENE EL CONFLICTO DE PAMPITA Y NICOLE

El duelo Pampita vs Nicole es considerado el Boca-River del modelaje argentino. Desde principios de los 2000, la morocha de La Pampa rompió con el estereotipo de la “rubia alta” en las pasarelas, algo que incomodó a más de una.

Allí comenzaron los rumores de desplantes, envidias y hasta codazos estratégicos para ganar centímetros de protagonismo. La tensión escaló aún más cuando empezó a circular un apodo cruel: “Muqui”, supuestamente ideado para Pampita, aunque durante años se señaló a Nicole como autora, algo que ella siempre negó.