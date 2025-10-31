Los días de ausencia de Maxi López en MasterChef Celebrity le dieron la oportunidad a Marley de sumarse al programa de Telefe, y su visita no pasó desapercibida.

Memoriosa, Wanda Nara no dejó pasar la oportunidad de recordarle que él fue quien entrevistó a Mauro Icardi en el debut de Por el Mundo, y se lo hizo saber con su característico humor filoso.

Wanda Nara le pasó factura a Marley por Mauro Icardi y él la descolocó con un picante dato sobre la China Suárez

El intercambio entre los conductores fue tan divertido como picante, y Marley no se quedó atrás: le respondió con un comentario que hizo referencia nada menos que a la China Suárez, actual pareja del futbolista del Galatasaray.

Wanda: -¿Ya terminaste? Eras un experto al final. Va a estar muy orgulloso Maxi (López) de su reemplazo.

Marley: No, ya veo que quedo eliminado.

Wanda: ¿Te gusta el fútbol?

Marley: -Sí.

Wanda: -Ahora me acordé. ¡Obvio que te gusta el fútbol si fuiste a entrevistar a mi ex (Icardi)!

Marley: -¿Era tu ex? No sabía (bromeó).

Wanda: -¿Cómo no sabías? ¡Es un escándalo mundial prácticamente!

Marley: -Pero vos no me contestaste los mensajes, y él sí.

Wanda: -Contame la verdad, ¿cómo lo viste?

Marley: -Hablé con la gente del Galatasaray. Fueron muy amables. Él nos invitó al palco para ver el partido desde ahí.

Wanda: -¡Qué generoso!

Marley: -Tiene un palco que es de él.

Wanda: -Era mío.

Marley: -Decía “Wanda” y ahora está tachado… había otro nombre (China Suárez).

Wanda: -¡Ojalá que se te quemen las croquetas!

