La relación de Maxi López y Wanda Nara dio un giro inesperado. Después de años de peleas y escándalos, los ex comparten pantalla en MasterChef Celebrity y se muestran muy cómplices para desesperación de Mauro icardi y de Daniela Christiansson. La química entre ellos es tan notoria que hasta ellos mismos se sorprenden.

En una entrevista con LAM, el exfutbolista abrió su corazón y explicó cómo lograron reconstruir el vínculo. “Pudimos superar nuestras diferencias. Nos costó muchos años. Fue un trabajo duro, pero llegamos a un momento en el cual dijimos ‘no queremos estar más peleados, tenemos que pensar en los chicos’”, confesó Maxi, dejando en claro que la prioridad siempre fueron sus tres hijos varones.

Maxi López y Mauro Icardi (Fotos: redes sociales).

El exjugador también valoró cómo el tiempo ayudó a sanar heridas y a construir una convivencia sana con su ex. “Lo charlamos, lo maduramos. Y hoy, gracias a Dios, estamos bien. Podemos compartir un montón de cosas que antes no. Festejo eso porque me gusta estar cerca siempre de los chicos y vivir todas estas cosas que estoy viviendo”, aseguró.

MAXI LÓPEZ REVELÓ QUÉ HARÍA SI SE ENCONTRARA A MAURO ICARDI EN ARGENTINA Y SORPRENDIÓ

Ángel de Brito fue al hueso y le preguntó a Maxi qué haría si se cruzara con Mauro Icardi, ahora también ex de Wanda y protagonista de la famosa “icardiada”. La respuesta del exfutboista fue contundente y sorprendió: “Seguiré de largo”.

Sin embargo, Maxi aclaró que Wanda debería intentar recomponer su relación con Icardi, al menos por el bienestar de las hijas que tienen en común. “Así que lo único que quiero es que ellos puedan arreglar sus cosas, así las nenas también están tranquilas”, sostuvo.

Maxi López, Wanda Nara y Mauro Icardi (Fotos: Instagram)

A pesar de las diferencias del pasado, López dejó en claro que la tranquilidad familiar está por encima de todo, al punto de que ya ha estado con Icardi én el pasado. “Cuando fui a un cumpleaños de uno de mis chicos, estuve adentro del departamento de ellos. Ya lo hice en el pasado, cuando se trata de mis hijos el orgullo lo dejo de lado”, relató.

