El ida y vuelta entre Wanda Nara y Maxi López en MasterChef Celebrity no solo generó risas, sino que también encendió las alarmas y Yanina Latorre, fiel a su estilo, analizó picante sus ideas y vueltas en su programa SQP.

Mientras veía la escena en la que el empresario contaba cómo le preparaba milanesas a su mujer embarazada, Yanina quedó impactada al escuchar el comentario que la conductora le hizo sobre la modelo: “La pregunta es... ¿quién le está haciendo milanesas ahora?" .

“¡No había visto esto! Está celosa... estos dos van a terminar...“, lanzó la panelista en la emisión de América.

MAXI LÓPEZ HABLÓ DE SU CONTINUIDAD EN MASTERCHEF CELEBRITY

En el ida y vuelta con Intrusos, Maxi López habló de su continuidad en Masterchef Celebrity: “Tenemos que hablar toda la situación. En base a cómo venga el embarazo de Daniela, si todo procede bien, yo podría seguir estando en el programa. Dependerá todo de ella, de cómo esté y cómo van las cosas”.

Sobre si estará presente en el parto de su segundo bebé con Daniela, Maxi fue claro: “Obvio, ¿cómo no voy a estar? Estuve en el nacimiento de todos mis hijos, así que voy a estar también en el nacimiento de este. Tenemos que programarlo porque va a ser una cesárea programada”.

