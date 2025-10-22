En pleno auge por MasterChef Celebrity, Wanda Nara no deja pasar sus oportunidades para subir la temperatura en redes sociales.

Esta vez, la conductora y empresaria publicó una foto sumamente sugerente, donde muestra su escote.

La imagen subida por Wanda es en su casa, con una pollera negra y camisa rayada celeste y blanca, pero desabotonada, por lo que se ven su escote y su corpiño.

Wanda Nara subió una sugerente foto en ropa interior y casi incendia las redes | Créditos: Instagram @wanda_nara

WANDA NARA RECIBIÓ UN ORIGINAL REGALO POR EL DÍA DE LA MADRE

A través de sus historias de Instagram, la conductora de MasterChef Celebrity publicó dos imágenes que revelan el regalo con el que sus cinco hijos decidieron homenajearla.

Wanda Nara mostró el original regalo que le hicieron sus hijos por el Día de la Madre | Créditos: Instagram @wanda_nara

En la primera, se puede ver una torta color rosa pastel, decorada con flores y la palabra “mamá” escrita en crema blanca, acompañada por un elegante ramo de rosas blancas.

Wanda Nara mostró el original regalo que le hicieron sus hijos por el Día de la Madre | Créditos: Instagram @wanda_nara

En la segunda, la empresaria mostró la caja que contenía la torta junto a una selección de dulces artesanales, ideal para comenzar el día con energía y ternura.