Este martes, Wanda Nara abrió una nueva jornada de competencia en MasterChef Celebrity con una novedad que también sirvió como alerta a todos los participantes: uno de ellos se fue directo a la gala de eliminación.

“Bueno chicos, como verán, hoy también tenía que cocinar Momi Giardina. No pudo estar acá, entonces pasa directamente a la gala de eliminación”, sentenció la conductora ante el segundo faltazo de la bailarina. “La mandaron directo al muere”, acotó Valu Cervantes.

Wanda Nara y los participantes de MasterChef Celebrity (Foto: gentileza Telefe)

“Está enferma, tiene fiebre… Por eso Momi te mandamos un beso. Cuídate mucho y tenés que venir a la gala con todo”, cerró Wanda respecto al difícil panorama que deberá enfrentar la mamá de Juli Castro dentro de una semana.

TODOS LOS DETALLES DE LA ELIMINACIÓN DE MASTERCHEF CELEBRITY

¿En qué horario y en qué canales se puede ver la eliminación de MasterChef Celebrity?

Como todos los domingos, las galas de eliminación empiezan a las 22.30 y se pueden ver a través de Telefe y en Telefe en vivo (canal 12 en Telecentro, canal 1001 en Telecentro HD, canal 10 en Flow, canal 123 en Directv y canal 1123 en Directv HD), y en HBO Max.

Masterchef Celebrity 2025. Wanda Nara, Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui.. Foto: Telefe

¿Quiénes son los participantes de MasterChef Celebrity 2025?

Alex Pelao, Andy Chango, Agustín “Cachete” Sierra, Leandro “Chino” Leunis, Emilia Attias, Esteban Mirol, Eugenia Tobal, Evangelina Anderson, Ian Lucas, Jorge “Roña” Castro, Julia Calvo, La Joaqui, La Reini (Sofía Gonet), Luis Ventura, Marixa Balli, Maxi López, Miguel Ángel Rodríguez, Momi Giardina, Pablo Lescano, Diego “Peque” Schwartzman, Sofi Martínez, Susana Roccasalvo, Claudio “Turco” Husaín, Valentina Cervantes y Guillermo “Walas” Cidade.

¿Quiénes fueron hasta ahora los eliminados de MasterChef Celebrity?

Hasta el momento, fue eliminado Jorge “Roña” Castro y Pablito Lescano renunció y fue reemplazado por “Walas”.

