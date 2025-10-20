Este domingo, la cocina de MasterChef Celebrity vivió una noche de alto voltaje. En la primera gala de eliminación del reality conducido por Wanda Nara, uno de los 12 participantes nominados sorprendió a todos al tomar una drástica decisión y abandonar el certamen en pleno programa.

Sin margen para el error, los concursantes peor puntuados de la semana enfrentaron el exigente desafío impuesto por el jurado integrado por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui, que no dejaron pasar ningún detalle.

Entre los que se pusieron el delantal negro estuvieron Pablo Lescano, Luis Ventura, La Joaqui, Esteban Mirol, Emilia Attias, Roña Castro, Miguel Ángel Rodríguez, Susana Roccasalvo, Marixa Balli, Cachete Sierra, Julia Calvo y Andy Chango.

QUÉ PARTICIPANTE DE MASTERCHEF CELEBRITY RENUNCIÓ EN PLENA GALA DE ELIMINACIÓN

La tensión, la emoción y un inesperado adiós marcaron una gala que tuvo como principal desafío hacer albóndigas con salsa y una guarnición. Hubo desde platos sencillos y ajustados al estándar, con puré de papas y aderezos, hasta versiones más sofisticadas como albóndigas con mango, como hizo Susana Roccasalvo.