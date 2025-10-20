El estudio de MasterChef Celebrity se llenó de intriga cuando Wanda Nara, siempre filosa, lanzó una pregunta inesperada a La Joaqui sobre su relación con Luck Ra.

Todo comenzó cuando la conductora se acercó a la cantante mientras cocinaba: “¿Qué opina Luck Ra de que estés acá? ¿Hay planes de boda?”, indagó, sin filtro.

Entre risas y sonrojada, La Joaqui respondió con una frase que dejó en claro sus intenciones con el artista que logró conquistar su corazón: “¡Ojalá! ¡Ay, Dios te oiga!”, atinó a decir. Y Wanda cerró, muy confiada: “¡Se viene! Veo una boda acá, Joaqui. La veo, la veo, tráelo”.

¿Se vendrá el casamiento de La Joaqui y Luck Ra?

La Joaqui reaccionó con celos a un momento de Luck Ra en La Voz Argentina. CRÉDITO: Instagram/@lajoaqui

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

EVANGELINA ANDERSON DEJÓ SIN PALABRAS A WANDA NARA CON SUS INSÓLITAS CONDICIONES PARA MASTERCHEF: “¡NI LOCA!”

El regreso de MasterChef Celebrity tuvo una presentación que nadie esperaba. Evangelina Anderson, una de las nuevas figuras del ciclo, protagonizó un momento que rápidamente se volvió viral cuando reveló una insólita condición que podría complicarle los desafíos del programa.

Todo ocurrió durante su ingreso al reality cuando Wanda Nara, conductora del formato, la recibió con una sonrisa: “Me toca presentar a una mujer hermosísima. ¡Bienvenida, Evangelina Anderson!”, expresó. Sin embargo, lo que parecía una charla distendida terminó con una revelación que dejó boquiabierta a la empresaria.

“Yo sé que sos vegetariana, ¿cómo vas a hacer con el menú?”, le preguntó Wanda, curiosa por las restricciones alimentarias de la modelo. A lo que Evangelina no dudó ni un segundo y contestó con total naturalidad: “No comí nunca en mi vida carne. Desde que nací. Ni carne roja, ni carne blanca”.

Foto: Captura (Telefe)

La conductora, sorprendida, insistió: “Pero. en algún momento vas a tener que probar carne”, atinó a decir. Pero la participante se mantuvo firme con su postura: “No, no. ¡Ni loca!”.

¡Qué momento!