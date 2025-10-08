Luck Ra sorprendió a sus seguidores con un posteo que generó todo tipo de especulaciones. El cantante volvió a ser tendencia en las redes sociales después de publicar en su cuenta de Instagram un video con un mensaje que dejó a todos con la boca abierta.

El artista escribió: “Vamos a ser tres”, una frase ambigua que rápidamente se viralizó y desató una ola de comentarios y teorías entre sus seguidores, quienes empezaron a felicitarlo tanto a él como a La Joaqui, su actual pareja.

Luckra y La Joaqui sorprendieron con un anuncio en redes sociales (Foto: Instagram).

Muchos usuarios empezaron a preguntarse si se trataba de un anuncio personal, una movida de marketing o simplemente una broma.

La incertidumbre creció, ya que en el video también aparece la reconocida cantante y figura de la música urbana con una respuesta que no pasó desapercibida.

LA RESPUESTA DE LA JOAQUI AL ANUNCIO DE LUCKRA

En medio del revuelo por el posteo en el que dio a entender un anuncio el próximo jueves, La Joaqui le contestó directamente a Luckra entre los miles de comentarios: "Che, es broma pero si querés no es broma :p”.

El comentario de La Joaqui a Luckra (Foto: captura de Instagram).

La frase, cargada de picardía, alimentó aún más las especulaciones y provocó una catarata de reacciones en los comentarios. Los fans de ambos artistas empezaron a tirar teorías sobre una posible colaboración o incluso la llegada de un nuevo integrante a sus vidas.

