El estadio de Vélez no solo cayó rendido ante la fiesta cuartetera que dio Luck Ra el 4 de octubre. Su novia, La Joaqui, también se mostró rendida a sus pies por el logro del joven artista cordobés, que se convirtió en el primer cantante en llenar un estadio haciendo cuarteto.

“Mi novio cuartetero. Te amo tan profundamente y te merecés tanto cada cosa que te sucede, que cada vez que pasa algo bueno en tu vida siento que me estuviera pasando a mí”, escribió la cantante de RKT en Instagram, junto a una apasionada foto con Luck Ra pos tremendo show.

Emocionada, La Joaqui agregó: “Sos mucho más de lo que siempre soñé. Estoy muy orgullosa de vos”.

La Joaqui, emocionada por el show de Luck Ra en Vélez (Foto: Instagram)

LUCK RA HIZO HISTORIA: LLENÓ VÉLEZ Y ARMÓ LA FIESTA DE CUARTETO DEL AÑO

El 4 de octubre, Luck Ra hizo vibrar el Estadio Vélez con un show completamente agotado que se transformó en una verdadera fiesta. Un estadio colmado de familias, amigos y fanáticos de todas las edades se reunió para celebrar junto al artista cordobés en una noche de baile, emoción y alegría compartida.

El artista subió al escenario por un ascensor central, en medio de fuego y ovaciones, para arrancar con “Que Me Falte Todo” y “Te Mentiría”.

Luck Ra hizo historia con su cuarteto en Vélez (Foto: gentileza de prensa)

Desde ese momento, el estadio se convirtió en una pista de baile. Entre momentos de conexión con el público, cambios de look, visuales impactantes y transiciones escénicas, Luck Ra presentó las canciones de “Qué Sed” y repasó sus grandes éxitos con una impresionante lista de invitados: Nicki Nicole, Joaquín Levinton de Turf, Lola Índigo, Emiliano Brancciari de No Te Va Gustar, Yami Safdie, Khea, Miranda!, Rusherking, Euge Quevedo, Daniel Suárez y Germán Sbarbati de Bersuit, Soledad, Renzo Luca y Mafalda Cardenal.

Luck Ra hizo historia con su cuarteto en Vélez (Foto: gentileza de prensa)

Uno de los momentos más emotivos llegó cuando el show se trasladó a un escenario más pequeño, ubicado en el centro del campo, donde Luck Ra ofreció un set acústico con algunos de sus temas más sensibles y cercanos, generando un clima íntimo en medio de un estadio repleto.

Además, una pareja del público sorprendió con una propuesta de casamiento en pleno escenario, despertando una ovación general y reforzando el espíritu festivo y familiar que atravesó toda la velada.

Otra de las partes más festejadas fue el ingreso del famoso carro de fernet, que recorrió el campo entre risas y baile mientras sonaba el mix de cuarteto. Luck Ra también sorprendió al moverse entre escenarios, cantando rodeado por el público y generando una cercanía única con la gente.

Con una puesta imponente, fuego en escena y una banda de lujo, el show tuvo momentos memorables como “Doctor” junto a Nicki Nicole, “Vuela” con Soledad, “Toco y Me Voy” junto a Bersuit, y “Misterioso Alguien” con Miranda!, entre muchos otros. El cierre con “Qué Sed”, la “BZRP Session”, “Hola Perdida” y “La Morocha”, acompañado por fuegos artificiales, coronó una noche que quedará en la memoria de todos los presentes.

La jornada había comenzado con la participación de El Vecino, quien tuvo a su cargo la apertura del show y encendió al público desde el primer momento.

Luego fue el turno de los integrantes del Team Luck Ra en La Voz Argentina —Federico Mestre, Nicolás Behringer, Natalia Aponte, Tomás Dantas, Lucas Barros y Emma Roach—, que sumaron una previa cargada de energía y emoción, preparando el terreno para lo que sería una celebración inolvidable.

Cautivando con un carisma y talento únicos, Luck Ra viene escribiendo un capítulo importante en la música popular argentina. Su crecimiento trasciende generaciones: rescata las raíces del cuarteto clásico y las mezcla sin miedo con nuevos sonidos y colaboraciones que amplían los límites del género.

Hoy su lugar en la escena ya es innegable. Cada show confirma su poder de convocatoria y su conexión con el público. Con Vélez repleto, Luck Ra volvió a demostrar que su música no solo se escucha: se vive, se baila y se celebra.