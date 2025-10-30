Por más que Wanda Nara haya comunicado el 10 julio de 2024 que se había separado de Mauro Icardi, el matrimonio todavía sigue vigente para la ley italiana, por lo que el delantero de Galatasaray debería esperar para casarse con la China Suárez.

Sin embargo, una de las abogadas Icardi fue contundente sobre cuándo se romperá el vínculo que todavía lo une a Nara: "El divorcio se tramita en Italia, tiene audiencia en febrero y debería concluirse esa etapa“.

“Y por ahí, ¿quién dice? Tenemos casamiento“, remató Lara Piro.

En ese momento, tanto Gustavo Méndez como Facundo Ventura se quedaron shockeados con el vaticinio de la letrada.

Foto: Instagram (@mauroicardi)

Qué se sabe del casamiento de Mauro Icardi y la China Suárez

Después de tirar la bomba en La Posta del Espectáculo, la pareja de Rodolfo Barilli se abstuvo de los detalles, y si es que hubo propuesta formal: “No voy a decir nada”.

Las fotos del día libre de China Suárez y Mauro Icardi: “Un domingo en el Bósforo” . Crédito: Instagram

“Yo quiero, por ahí tendremos casamiento”, se desligó.

Al final, Lara Piro bromeó por la consecuencia que tendría el final del matrimonio de Mauro Icardi con Wanda, y su posible boda con la China Suárez: “Creo que tendríamos que estar invitados”.