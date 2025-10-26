Desde este 17 de octubre, Disney+ sumó a su catálogo una de las apuestas más fuertes del cine argentino de este año: Parking, la nueva película protagonizada por Eugenia “China” Suárez y el actor español Marc Clotet.

En apenas horas, el film se metió entre los títulos más vistos y generó un verdadero revuelo en redes sociales.

China Suárez y Marc Clotet en "Parking" (Foto: Instagram @marc_clotet)

La historia arranca con Mateo (Clotet), un delincuente bajo arresto domiciliario que consigue trabajo en un parking del microcentro porteño. Lo que parecía una jornada tranquila se transforma en una pesadilla cuando Lara (Suárez), una misteriosa clienta, paga por quedarse toda la noche y, minutos después, un hombre armado irrumpe en el lugar.

Leé más:

Ángel de Brito destrozó a la China Suárez tras su descargo contra los haters: “Ella me parece...”

LA PELÍCULA DE LA CHINA SUÁREZ ARRASA EN EL STREAMING

A partir de ahí, todo se desmadra: Mateo y Lara presencian un asesinato brutal y quedan atrapados en un juego de persecución, violencia y traiciones. Entre rampas, escaleras y pisos oscuros, la pareja deberá unir fuerzas para sobrevivir y escapar de un verdadero laberinto urbano.

Además de la dupla protagónica, el elenco de “Parking” incluye a figuras como Juan Leyrado, Rafael Spregelburd, Ignacio Toselli, Diego De Paula, Cristina Invernizzi, Carlos Rompani, Rodolfo Lamboglia, Horacio Camandule y Gabriel Villanueva.

China Suárez y Marc Clotet en "Parking" (Foto: Instagram @marc_clotet)

La película fue dirigida por Agustín Rolandelli, con guion propio junto a Luciano Leyrado, y producida por Bourke Films. La apuesta es clara: ritmo frenético, escenas de acción y una Buenos Aires nocturna que se convierte en un personaje más de la trama.

Leé más:

Las llamativas fotos que Mauro Icardi posteó de la China Suárez y su particular aclaración: “No es IA”

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.