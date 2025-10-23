Tras una catarata de críticas, la China Suárez se cansó y salió al cruce de sus haters en su cuenta de Instagram.

Primero, tomó los mensajes de quienes apuntaron contra ella por su estética, con foco en su boca y sus pestañas.

La China eligió los mensajes más elocuentes y subió la foto de perfil de cada usuaria que la criticó para exponer la comparativa estética entre ella y sus haters.

Foto: Captura de Instagram (@sangrejaponesa) Por: Fabiana Lopez

LA CHINA SUÁREZ, CONTRA LAS CRÍTICAS

En ese marco, subió un video quitándose el maquillaje acompañado por un picante audio sobre “la belleza y la maldad”.

“No podés ser fea y mala. Podés ser linda y mala. Cuando sos fea, no te podés dar el lujo de ser mala. Cuando sos fea, vos tenés que trabajar tu personalidad. Entonces, la verdad que la cantidad de envidiosas que tienen cara de burro ahí tirando veneno… Yo digo, hermana…”, decía el relato.