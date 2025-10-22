Dos años atrás, La Joaqui y la China Suárez se mostraban súper compinches en las redes sociales y en la vida cotidiana, asistiendo a sus cumpleaños o acompañándose con algún mensaje en los momentos difíciles.

Sin embargo, la amistad entre la cantante de RKT y la actriz llegó sorpresivamente a su final y ninguna de las dos reveló los motivos del quiebre en público.

En febrero de este año, cuando Vero Lozano le preguntó a La Joaqui si la China “le cagó un novio”, ella respondió: “No, eso no pasó. Yo con el pibe (Ecko) ni salí”.

Acto seguido, la cantante agregó: “Uno a veces se desvincula. Vas creciendo y vas teniendo gustos distintos”.

POR QUÉ SE TERMINÓ LA AMISTAD DE LA JOAQUI Y LA CHINA SUÁREZ

El tiempo pasó, la duda persistió y el notero de LAM le volvió a consultar a La Joaqui por su pasado bueno onda con la actual novia de Mauro Icardi: “¿Qué pasó con la China Suárez?”.

Usando metáforas y palabras huidizas, la artista contestó: “No pasó nada. Uno va cambiando de gustos. A vos te gusta el pádel y a mí me gusta el golf y, tal vez, nuestros momentos los compartíamos en pádel y ahora yo voy a golf y no tengo tiempo”.

“Pero ¿qué código rompió ella como amiga?”, le retrucó sin vueltas. Diplomática y sin generar polémica, La Joaqui aseguró: “Ninguno, ninguno, ninguno. Cada una fluyó para sus lados y sus lugares, pero está la mejor”.

