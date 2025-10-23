Ángel de Brito volvió a apuntar con todo contra Eugenia “la China” Suárez. En el marco de su clásico segmento de preguntas y respuestas en Instagram, el conductor de LAM no se guardó nada al ser consultado sobre el reciente descargo de la actriz, quien se burló de las críticas que recibe habitualmente en las redes sociales.

“¿Qué pensás de que la China se burle de las haters como se burlaba de las que se cag...?”, le preguntó un seguidor. A lo que De Brito respondió sin filtro: “Ella me parece lamentable. Pero tiene derecho a contestar”.

En otra historia, el periodista también reaccionó a un comentario que hacía alusión al supuesto “brote” de Suárez en redes, dejando otra frase filosa: “Nunca le creería a una mentirosa serial”, expresó.

Las publicaciones de Ángel no pasaron desapercibidas entre los fanáticos, y reavivaron la tensión entre el conductor y la actriz, quienes ya habían protagonizado varios cruces mediáticos en el pasado.

LA CHINA SUÁREZ ESTALLÓ CONTRA SUS HATERS Y LOS EXPUSO EN REDES MOSTRANDO FOTOS Y MENSAJES

Eugenia “la China” Suárez volvió a enfrentarse a los haters y decidió no dejar pasar los comentarios hirientes y optó por exponer públicamente los mensajes ofensivos que le llegaron tras subir una nueva tanda de fotos a su cuenta de Instagram.

La polémica comenzó cuando la actriz y cantante publicó tres imágenes recientes: en dos de ellas se la ve en primerísimo primer plano y en la tercera con un plano medio corto, destacando un maquillaje intenso en los ojos. Sin embargo, entre varios halagos, recibió una catarata de burlas y críticas.

Entre los comentarios que decidió mostrar, se leían frases como: “Esas pestañas y esa boca”,“Vomito”,“Siempre las mismas fotos pedor…”y “Te faltó un poquito más de zoom, ya que no se ve bien tu cara”.

Indignada, la China compartió las capturas con las fotos de perfil de quienes la agredieron, dejando en evidencia el nivel de hostilidad que enfrenta a diario. Además, acompañó la publicación con un video suyo usando un filtro que agranda ojos y boca, mirando fijo a cámara, sin decir una palabra, como forma de expresar su hartazgo.

Pero no todo quedó ahí. En respuesta al comentario sobre el zoom, Suárez volvió a subir una de las imágenes, esta vez con un acercamiento extremo, donde solo se veía un ojo, parte de su nariz y boca, junto a un mensaje sarcástico: “Ahí va con más zoom. Para que la pongas de fondo de pantalla”.

China Suárez: “Buenas noches. Me espera el amor de mi vida en la camita, mis hijos duermen y tengo sueño ya. ¡Descansen!”.

Finalmente, la actriz cerró la jornada mostrando su costado más íntimo: subió una story desmaquillándose, y escribió con calma y humor: “Buenas noches. Me espera el amor de mi vida en la camita, mis hijos duermen y tengo sueño ya. ¡Descansen!”. Una respuesta directa, irónica y contundente con la que la China dejó en claro que no piensa quedarse callada ante el odio en redes.

