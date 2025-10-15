En Masterchef Celebrity, Sofía Gonet, más conocida como La Reini, protagonizó un intercambio lleno de humor con Wanda Nara, que terminó con una frase que muchos interpretaron como una indirecta a Eugenia “la China” Suárez.

Todo comenzó cuando Wanda se acercó a la estación de trabajo de la influencer y le lanzó una pregunta inocente, aunque con segundas intenciones: “Reini, ¿a tus novios les cocinabas?”.

Entre risas, Sofía respondió sin dudar: “No, nunca”. Esa respuesta despertó la curiosidad de la conductora, que sumó un comentario picante: “Ella tuvo una historia con alguien de acá, que voy a investigar. Todavía no lo detecté”.

La firme promesa de La Reini ante Wanda Nara, con chicana a la China Suárez: “Tatiana no soy” | Créditos: Capturas

LA REINI: “TATIANAS NO SOMOS”

Lejos de esquivar el tema, La Reini redobló la apuesta con una frase que encendió las redes: “Tengo historia con todos”. Wanda, rápida como siempre, respondió con ironía: “Tranquilamente pude haber sido cornuda con la Reini”, haciendo una clara alusión a su exmarido Maxi López y a los rumores que en su momento involucraron a la China Suárez.

Fue entonces cuando Gonet remató con una línea que desató carcajadas y dejó claro que no planea repetir viejas historias mediáticas: “No, de ninguna manera. Ya lo dijimos: Tatianas no somos”. La expresión hizo estallar a Wanda, quien no ocultó su sorpresa y celebró la ocurrencia de su compañera.