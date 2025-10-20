El Día de la Madre dejó mucho más que saludos en redes sociales para la familia Icardi. Esta vez, el foco estuvo puesto en la reacción de la China Suárez, quien se metió de lleno en la polémica por el vínculo entre Mauro Icardi y su mamá, Analía Rivero.
El domingo, el delantero saludó solo a dos mujeres: su madre y su actual pareja, la China.
Pero lo que más llamó la atención fue la foto que eligió para homenajear a Analía: una imagen de su casamiento con Wanda Nara.
El detalle no pasó desapercibido y reavivó los comentarios sobre la relación entre el futbolista y su exesposa.
El movimiento de la China Suárez que no pasó inadvertido
Mientras en redes sociales muchos señalaban que Icardi siempre encuentra la forma de mencionar a Wanda, la China optó por una jugada sutil pero contundente.
Le comentó corazones y le puso “me gusta” a un posteo de Ivana Icardi, la hermana de Mauro, quien también saludó a su mamá con fotos familiares.
El gesto de la actriz fue leído como un intento de mostrar que está colaborando para que Mauro se acerque a su familia.
No es un dato menor: Mauro Icardi casi no tiene vínculo con Ivana, pero este año, según contó ella misma, el futbolista volvió a escribirle por su cumpleaños, una señal de acercamiento después de años de distancia.
¿Reconciliación en puerta? Las señales que ilusionan
La publicación de Mauro con su madre y la reacción de la China alimentaron las versiones de una posible reconciliación. Analía Rivero, Ivana y el resto de los hermanos viven en España, y hace apenas unas semanas, Mauro y la China estuvieron en Madrid.
Si bien no hay pruebas de un encuentro, muchos ven en estos gestos una señal de acercamiento.
¿Cuál es la relación de Mauro Icardi con su madre?
La historia de Mauro y su mamá tiene capítulos de distancia y dolor. La familia Icardi se mudó a España cuando Mauro era chico. Su papá consiguió trabajo en Islas Canarias, pero con el tiempo, los padres se separaron.
Analía Rivero rehizo su vida en España, se casó y tuvo dos hijos más, mientras que Juan Carlos Icardi volvió a la Argentina.
Mauro creció, triunfó en el fútbol y se volcó de lleno a su relación con Wanda Nara. Las últimas imágenes públicas junto a su madre datan de su casamiento y de un cumpleaños familiar. Sin embargo, versiones periodísticas aseguran que existe algo “imperdonable” que habría marcado un quiebre difícil de reparar.
Por ahora, los gestos en redes sociales y los movimientos de la China Suárez parecen abrir una puerta a la reconciliación. El tiempo dirá si la familia logra dejar atrás viejos rencores.