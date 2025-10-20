El Día de la Madre dejó mucho más que saludos en redes sociales para la familia Icardi. Esta vez, el foco estuvo puesto en la reacción de la China Suárez, quien se metió de lleno en la polémica por el vínculo entre Mauro Icardi y su mamá, Analía Rivero.

El domingo, el delantero saludó solo a dos mujeres: su madre y su actual pareja, la China.

Pero lo que más llamó la atención fue la foto que eligió para homenajear a Analía: una imagen de su casamiento con Wanda Nara.

El posteo de Mauro Icardi: junto a su mamá en el casamiento con Wanda Nara. Foto: Instagram @mauroicardi

El detalle no pasó desapercibido y reavivó los comentarios sobre la relación entre el futbolista y su exesposa.

El movimiento de la China Suárez que no pasó inadvertido

Mientras en redes sociales muchos señalaban que Icardi siempre encuentra la forma de mencionar a Wanda, la China optó por una jugada sutil pero contundente.

El like y los corazoncitos de la China Suárez al posteo de Ivana Icardi. Captura: Instagram @ivannaicardi

Le comentó corazones y le puso “me gusta” a un posteo de Ivana Icardi, la hermana de Mauro, quien también saludó a su mamá con fotos familiares.

El gesto de la actriz fue leído como un intento de mostrar que está colaborando para que Mauro se acerque a su familia.

Queridas cuñadas: Ivana Icardi y la China Suárez. Fotos: Instagram @ivannaicardi y @sangrejaponesa

No es un dato menor: Mauro Icardi casi no tiene vínculo con Ivana, pero este año, según contó ella misma, el futbolista volvió a escribirle por su cumpleaños, una señal de acercamiento después de años de distancia.

¿Reconciliación en puerta? Las señales que ilusionan

La publicación de Mauro con su madre y la reacción de la China alimentaron las versiones de una posible reconciliación. Analía Rivero, Ivana y el resto de los hermanos viven en España, y hace apenas unas semanas, Mauro y la China estuvieron en Madrid.

Mauro Icardi y la China Suárez en el avión con el que viajaron a Madrid. Foto: Instagram @mauroicardi

Si bien no hay pruebas de un encuentro, muchos ven en estos gestos una señal de acercamiento.

¿Cuál es la relación de Mauro Icardi con su madre?

La historia de Mauro y su mamá tiene capítulos de distancia y dolor. La familia Icardi se mudó a España cuando Mauro era chico. Su papá consiguió trabajo en Islas Canarias, pero con el tiempo, los padres se separaron.

Mauro Icardi y su madre, Analía Rivero. (Foto: Web)

Analía Rivero rehizo su vida en España, se casó y tuvo dos hijos más, mientras que Juan Carlos Icardi volvió a la Argentina.

Mauro creció, triunfó en el fútbol y se volcó de lleno a su relación con Wanda Nara. Las últimas imágenes públicas junto a su madre datan de su casamiento y de un cumpleaños familiar. Sin embargo, versiones periodísticas aseguran que existe algo “imperdonable” que habría marcado un quiebre difícil de reparar.

Ivana junto a su mamá. ¿Se viene la reconciliación familiar con Mauro Icardi?

Por ahora, los gestos en redes sociales y los movimientos de la China Suárez parecen abrir una puerta a la reconciliación. El tiempo dirá si la familia logra dejar atrás viejos rencores.