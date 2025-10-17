La guerra entre la China Suárez y Benjamín Vicuña podría alcanzar una tregua en las próximas horas, ya que estarían cerca de firmar un nuevo acuerdo por el tiempo que sus hijos en común pasan en Turquía.

“No tenemos un acuerdo global, vamos paso a paso”, aclaró de entrada Agustín Rodríguez, el abogado de María Eugenia.

Y si bien el letrado aseguró que “hay muy buena voluntad de las dos partes”, enfatizó que “no hay un acuerdo definitivo”.

“Hay acuerdos que se van cumpliendo y se van llevando a cabo y la realidad es que hoy por hoy está todo bien y todo encarrilado”, se esperanzó.

Dónde vivirán los hijos de la China y Vicuña

“Asentarse definitivamente en Turquía todavía no está definido”, enfatizó.

Ahí precisó: “Sí pasan una buena porción del tiempo allá en Turquía, asistiendo (a un un instituto) para que no pierdan la escolarización. Cuando vienen acá también van a su colegio”.

“Se intenta que los chicos no pierdan la escolarización. En eso tengo que reconocer que hay muy buena voluntad de los papás. Vicuña y su letrado, que entienden que es lo mejor para los chicos”, concluyó confiado en que China Suárez y Benjamín Vicuña depongan las armas.