El 16 de octubre de 2021, una story en el Instagram de Wanda Nara desató una tormenta que todavía no se apaga. “¡Otra familia más que te cargaste por zorra!”, escribió la empresaria, apuntando directo a Eugenia “La China” Suárez tras descubrir que su entonces marido, Mauro Icardi, había tenido un encuentro íntimo con la actriz en un hotel de París.

Así nació el “Wandagate”, el escándalo que cambió para siempre la vida de sus protagonistas y que, cuatro años después, sigue sumando capítulos que van escalando en intensidad ya sea en los medios o en los tribunales de tres países.

Hasta el 16 de octubre de 2021, la vida de Wanda parecía de película: mansión en París, Icardi jugando en el PSG junto a figuras como Messi, Di María y Mbappé, y una familia ensamblada que formó con los hijos que había tenido con Maxi López.

Pero todo se derrumbó cuando, aprovechando un viaje de Wanda a Milán en compañía de su hermana Zaira, Icardi organizó un encuentro con la China Suárez en el hotel Le Royal Monceau, propiedad de uno de los dueños del PSG. La noticia explotó y la farándula argentina no habló de otra cosa durante meses.

Leé más:

EL WANDAGATE CUMPLIÓ CUATRO AÑOS: EL ESCÁNDALO QUE NO TERMINA ENTRE WANDA NARA, CHINA SUÁREZ Y MAURO ICARDI

La panelista Yanina Latorre reveló en Los Ángeles de la Mañana (LAM, por entonces en eltrece) que fue el propio Icardi quien gestionó la reserva del hotel y que el encuentro “no habría llegado a consumarse sexualmente” debido a que la actriz habría estado consumiendo marihuana.

Pero el daño ya estaba hecho: Wanda se fue de París con sus hijos, Icardi dejó los entrenamientos para pedirle perdón y, tras semanas de tensión, la pareja se reconcilió en una entrevista exclusiva con Susana Giménez.

Por su parte, la China Suárez se defendió con un comunicado: “Me ha tocado relacionarme con hombres a los que le he creído siempre sus palabras: que estaban separados o separándose y que no había conflictos”. Y agregó: “Siento un déjà vu infernal donde vuelvo a pagar con mi reputación cuestiones que son del dominio personal de cualquier mujer”.

Asimismo, la actriz le brindó una entrevista a Alejandro Fantino en la que aseguró que “a los únicos que les iba a dar explicaciones era a sus hijos”. Además, le escribió por privado a Wanda Nara asegurando que no quería saber más nada sobre el escándalo y que se quedara Icardi.

Leé más:

EL FIN DEL MARTIMONIO DE WANDA NARA Y MAURO ICARDI NO FUE POR LA CHINA SUÁREZ

La tregua del matrimonio duró poco: en septiembre de 2022, Wanda anunció su ruptura definitiva con Icardi. En el medio, se la vinculó con el futbolista Keita Baldé y, más adelante, con L-Gante, con quien compartió salidas y hasta un videoclip.

La China Suárez también siguió adelante: tuvo un breve romance con el español Armando Mena Navareño, luego confirmó su relación con Rusherking en junio del 2022 y, tras esa ruptura, se la vio cerca de Lauty Gram, aunque nunca confirmaron la relación.

Mientras tanto, Wanda se reinventó en la televisión y la música. Condujo MasterChef Argentina en 2023, Bake Off Famosos en 2024 y hasta lanzó una línea de cosméticos y temas pop y electrónicos, algunos con la producción del equipo de L-Gante.

En julio de 2023, la empresaria enfrentó un duro golpe: fue diagnosticada con leucemia mieloide crónica, pero siguió adelante con sus proyectos y su tratamiento. Por ese tiempo, Icardi regresó de urgencia de Turquía, país al que se fue a jugar tras ser “freezado” en el PSG para acompañarla.

Leé más:

EL DIVORCIO DE ICARDI DE WANDA NARA Y LA SEGUNDA OPORTUNIDAD CON LA CHINA SUÁREZ

En 2024, Wanda e Icardi intentaron una breve reconciliación, pero en julio la empresaria anunció la separación definitiva y el inicio de un proceso de divorcio internacional. Desde entonces, la batalla se trasladó a los tribunales: denuncias por violencia económica, cortes de tarjetas, filtración de chats y reclamos cruzados por la tenencia de sus hijas.

La situación llegó al límite este 27 de junio, cuando un operativo policial y judicial de 10 horas en el edificio Chateau Libertador intentó que Wanda entregara a sus hijas a Icardi, según orden judicial. La presencia de psicólogos, SAME y la Superintendencia de Violencia Familiar mostró la gravedad del conflicto.

En paralelo, la China Suárez y Icardi oficializaron su relación en redes sociales en enero, mientras Wanda negaba cualquier reconciliación con el futbolista y confirmaba su romance con L-Gante en una transmisión en vivo ante más de 100 mil personas.

El escándalo sumó más protagonistas. Benjamín Vicuña impidió que sus hijos viajaran con la China Suárez a Turquía, lo que desató una guerra de mensajes en redes. La actriz lo acusó de “adicciones” y “maltrato psicológico” acompañada por posteos de Icardi, mientras el actor respondió: “Mis hijos saben qué clase de padre soy”.

Leé más:

LA ESCALADA ENTRE MAURO ICARDI Y WANDA NARA POR SUS HIJAS

En medio de audiencias judiciales, acusaciones de infidelidad y peleas por bienes en Turquía y Francia, Wanda busca la custodia exclusiva de sus hijas y una compensación millonaria si se comprueba la violencia económica. Icardi, desde Estambul, se muestra cada vez más enamorado de la China, con quien comparte su nueva vida en Nordelta y promete que “se van a caer las caretas” con fotos de Johnny Depp cada vez que puede.

Además, el futbolista, que vio cómo su ex divulgaba imágenes suyas asesinando y despellejando animales delante de su hija mayor, exige a su ex la devolución de más de 7 millones de euros que ella habría desviado cuando tenían cuentas conjuntas.

A cuatro años de aquel posteo viral, el “Wandagate” se transformó en un drama mediático y judicial sin precedentes. Lo que empezó como una infidelidad terminó en una guerra por dinero, poder y reputación. Wanda Nara reparte su tiempo entre la televisión, sus hijos y las audiencias en Milán. Icardi juega en Turquía con la cabeza puesta en Argentina para bronca de los hinchas del Galatasaray y protagoniza titulares junto a la China Suárez; y la actriz intenta equilibrar su carrera con un presente que sigue siendo noticia.

Una cosa está clara: la telenovela de este triángulo explosivo sigue sumando capítulos y, por ahora, no tiene final a la vista.

Leé más:

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.



