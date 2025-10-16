El video que Wanda Nara compartió en Instagram de Martín Migueles acariciando a una de sus hijas generó la furia de Mauro Icardi, y ahora el futbolista de Galatasaray decidió llevar el asunto a los tribunales.

“El video le molesta, más que molestar, le preocupa y pide la intervención de la Justicia Civil. No se está denunciando ninguna conducta ilícita. Se le advierte una situación grave al juez, que no debe pasar. A los chicos no hay que tocarlos”, aclaró Elba Marcovecchio.

La abogada de Icardi estaba de viaje en Italia para gestionar la restitución internacional de las menores a Estambul, y justificó la embestida de su cliente en diálogo con DDM: “La situación y el video que subió preocupa al padre. Sobre todo que es un papá que no tiene el contacto que debería tener con sus hijas”.

Luego, Marcovecchio precisó que al momento del mimo la menor “estaba dormida” y adelantó sus argumentos ante el juez: “¿Wanda está en condiciones de ejercer el cuidado de las nenas? ¿Puede estar diciendo la madre que conoce tanto a Migueles como para decir que las nenas están seguras?”.

Foto: Instagram Stories (@wanda_nara)

Qué busca Mauro Icardi con su presentación judicial contra Wanda Nara

A cuatro meses de la última vez que vio a sus dos nenas, Mauro Icardi fue contundente en su pedido a Elba Marcovecchio.

“Quiere una restricción. No quiere que sus hijas compartan con Migueles”, exclamó Guido Záffora.

“Además, quiere que no se expongan más a sus hijas en redes sociales”, cerró el periodista de DDM.