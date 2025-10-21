El mundo de la farándula argentina sumó un nuevo capítulo explosivo: L-Gante sorprendió al elegir como abogado a Agustín Rodríguez, el mismo letrado que defiende a la China Suárez.

Este movimiento, en plena batalla judicial contra Maxi el Brother y sus exrepresentantes, podría generar un fuerte malestar en Wanda Nara, con quien la actriz mantiene una histórica rivalidad.

La decisión de Elián Valenzuela de sumar a Rodríguez a su equipo legal no pasó desapercibida.

El abogado, conocido por su bajo perfil mediático y su trabajo junto a la China, ahora se puso al frente de la causa que enfrenta al cantante con quienes manejaron su carrera y, según la defensa, habrían administrado de manera poco transparente millones de dólares.

En diálogo con el programa Mujeres Argentinas, Agustín Rodríguez explicó que, por el momento, no hay una denuncia penal presentada en la Justicia, sino que se inició una intimación por carta documento.

“Estamos pidiendo la rendición de cuentas de todo el dinero que percibieron los exrepresentantes de Elián hasta la fecha. Es una suma bastante cuantiosa”, detalló el abogado.

L-Gante contrató a Agustín Rodríguez para que lo represente en la causa contra Maxi El Brother

Rodríguez fue cauto al hablar de cifras, pero dejó en claro que el monto en juego es enorme: “No le podría decir un número, pero es mucho dinero. Sabemos que hubo ingresos importantes”.

El letrado también remarcó que L-Gante desconoce con quiénes se firmaron contratos y cuáles son las obligaciones que debe asumir por la gestión de sus exrepresentantes.

“Hay un desconocimiento total por parte de Elián. Por eso pedimos que informen no solo el dinero recibido, sino también con quiénes contrataron y qué empresas están involucradas”, subrayó.

CÓMO LLEGÓ AGUSTÍN RODRÍGUEZ A REPRESENTAR A L-GANTE

El propio Agustín Rodríguez aclaró que su llegada al caso de L-Gante no fue por intermedio de la China Suárez, sino a través de un conocido en común. “Hace un año me habían contactado para que lo representara, pero quedó en la nada. Ahora se presentó de nuevo y, tras una reunión, acepté porque vi que estaba en una situación complicada”, contó.

Por último, el abogado confirmó que la carta documento ya fue recibida por Maxi el Brother y por Lourdes, otra de las personas involucradas en la gestión de L-Gante. El próximo paso será esperar la respuesta formal antes de avanzar con nuevas acciones legales.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.