L-Gante sorprendió a sus seguidores al anunciar que tomó una decisión clave sobre su futuro artístico. En medio de rumores de tensiones internas y diferencias económicas con su representante, Maxi El Brother, el músico comunicó oficialmente el final de esa sociedad profesional.

A través de una publicación en sus redes sociales, el artista confirmó que emprende una “nueva etapa” en su carrera, con un equipo completamente renovado y bajo la conducción directa de su sello discográfico.

“He decidido cambiar mi equipo de trabajo y representación. Agradezco de corazón a todos los que me acompañaron hasta hoy por su dedicación y compromiso”, expresó el referente del género urbano.

L-gante tomó una drástica decisión sobre su carrera y anunció una nueva etapa profesional | Créditos: Instagram @lgante_keloke

TENSIÓN ENTRE L-GANTE Y MAXI EL BROTHER

El mensaje, que rápidamente se viralizó, llegó luego de que trascendiera que el cantante había enviado una carta documento a su exmánager para oficializar la desvinculación.

Maxi El Brother y L-Gante muy unidos en lo profesional y en la amistad. (Foto: Instagram / maxielbrother)

Según fuentes cercanas al entorno del músico, el conflicto se habría originado por discrepancias en el manejo de contratos y honorarios, situación que derivó en un distanciamiento definitivo.

Lejos de cualquier pausa, L-Gante aclaró que todos los shows y compromisos ya acordados seguirán vigentes y que su prioridad es seguir conectado con el público. “Quiero llevar tranquilidad a todas las empresas y productores: todos los contratos se respetarán”, escribió en su cuenta de Instagram.