Muchas veces L-Gante fue noticia por discusiones con Maxi el Brother, al punto que una vez se agarraron a trompadas en la calle, hasta que este lunes el cantante le envió una carta documento a su representante para revocarle el poder, en una controversia por casi 1.400.000 dólares.
Así es que luego de que en medio de versiones de contratos leoninos, estafas y traiciones de todo tipo, Elián Valenzuela aseguró que de ahora en más buscará “tomar el mayor control que pueda en el trabajo”, ya que “vendría a ser el jefe” de los que trabajan para él.
“En una circunstancia no lo vi tan así y perdí el control de varias cosas”, afirmó en alusión al quiebre total con Maximiliano Barbaccia.
Más sobre este tema
En diálogo con DDM, el referente de la cumbia 420 explicó: “Me puse a ordenar todo lo posible de la manera más prolija, con la postura de seguir trabajando con los compromisos pendientes”.
“Se dejaron pasar un montón de cosas, algunas se fueron de las manos, otras quizá hasta pasaron a propósito, y al que perjudican siempre es a mí y a mi familia, Me gustaría ser el culpable si algo malo me pasa”.
Cuál es la situación económica de L-Gante
“Cualquier persona tiene problemas para pagar cosas. Pero con dedicarme a esto me siento bastante en paz, ordenado y creo que va a ser mejor a medida que pase el tiempo”, enfatizó.
Ahí, admitió: “Estoy bastante triste, pero me estoy levantando todos los días temprano para ordenar todo. Estoy dedicado a la libertad en el trabajo, cumplir con mis ideales, mis proyectos”
“Primero que nada, al fin obtener mi propiedad, que creo que me la merezco. Y quedarme con todo lo que construí, que creo que viene de mí. Si tengo eso creo que habría ningún fallo en volver a empezar solo”, cerró L-Gante contra Maxi el Brother.