Muchas veces L-Gante fue noticia por discusiones con Maxi el Brother, al punto que una vez se agarraron a trompadas en la calle, hasta que este lunes el cantante le envió una carta documento a su representante para revocarle el poder, en una controversia por casi 1.400.000 dólares.

Así es que luego de que en medio de versiones de contratos leoninos, estafas y traiciones de todo tipo, Elián Valenzuela aseguró que de ahora en más buscará “tomar el mayor control que pueda en el trabajo”, ya que “vendría a ser el jefe” de los que trabajan para él.

“En una circunstancia no lo vi tan así y perdí el control de varias cosas”, afirmó en alusión al quiebre total con Maximiliano Barbaccia.

En diálogo con DDM, el referente de la cumbia 420 explicó: “Me puse a ordenar todo lo posible de la manera más prolija, con la postura de seguir trabajando con los compromisos pendientes”.

Maxi El Brother y L-Gante muy unidos en lo profesional y en la amistad. (Foto: Instagram / maxielbrother)

“Se dejaron pasar un montón de cosas, algunas se fueron de las manos, otras quizá hasta pasaron a propósito, y al que perjudican siempre es a mí y a mi familia, Me gustaría ser el culpable si algo malo me pasa”.

Cuál es la situación económica de L-Gante

“Cualquier persona tiene problemas para pagar cosas. Pero con dedicarme a esto me siento bastante en paz, ordenado y creo que va a ser mejor a medida que pase el tiempo”, enfatizó.

Maxi El Brother, manager de L-Gante (Foto: Captura TN)

Ahí, admitió: “Estoy bastante triste, pero me estoy levantando todos los días temprano para ordenar todo. Estoy dedicado a la libertad en el trabajo, cumplir con mis ideales, mis proyectos”

“Primero que nada, al fin obtener mi propiedad, que creo que me la merezco. Y quedarme con todo lo que construí, que creo que viene de mí. Si tengo eso creo que habría ningún fallo en volver a empezar solo”, cerró L-Gante contra Maxi el Brother.