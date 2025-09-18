Hubo un tiempo en que Alejandro Cipolla era amigo y abogado de L-Gante, pero desde que lo apartaron de la defensa del cantante la relación se enfrió, al punto que ahora el letrado defenestró a quien fuera su compinche.

“Él y Maxi hablan mucho y hacen poco, es una modalidad de ellos”, chicaneó de entrada Cipolla a Elián Ángel Valenzuela y a su representante.

La ironía fue en referencia a que el abogado se jactó de haber evitado un juicio entre Wanda Nara y L-Gante por las controversias de la Ferrari regalada como dote para un supuesto casamiento.

Wanda Nara y L-Gante. Foto: RS Fotos

“El problema es que Maxi, el socio, se piensa que es súper poderoso y que puede hacer lo que quiere. Tiene el complejo de que se piensa que es Maradona y no lo es”, enfatizó en una nota con Puro Show.

Ahí redobló sus dardos a Maxi el Brother: “Es un pobre tipo sin talento que lo único que pudo hacer en su vida es aprovecharse de Elián. Antes de eso era nadie, ahora va a ser casi nadie. En cualquier momento es nada”.

Maxi El Brother y L-Gante muy unidos en lo profesional y en la amistad. (Foto: Instagram / maxielbrother)

El palazo de Alejandro Cipolla a L-Gante, su examigo

“La carrera de L-Gante viene en picada. ¿Maxi qué otro artista tiene? Elián está mal administrado, era una estrella, explotó de una manera fenomenal y fíjense al camino que lo llevó”.

“Todo este año él tuvo prensa gracias a Wanda. Nadie lo va a buscar por sus canciones”, sentenció Cipolla contra L-Gante por sus desafortunadas declaraciones contra la mediática.