El escándalo entre L-Gante y Wanda Nara sumó un nuevo capítulo explosivo.

Después de que la empresaria insinuara que el músico “no funcionaba en la cama por las cosas que tomaba”, el referente de la cumbia 420 no se quedó callado y salió a responderle con todo.

En una entrevista con Caras TV, L-Gante fue directo y no solo desmintió a Wanda, sino que además dio detalles explícitos sobre sus encuentros.

“Está en modo guerrillera conmigo, por eso tiró cosas. Yo me enamoré de ella, pero después hubo algo que disminuyó un poco. Los dos aprendimos en el ámbito sexual, siempre uno tiene algo para enseñarle al otro. En el sexo éramos 200”, lanzó, dejando en claro que la pasión entre ellos fue total.

L-Gante habló con Héctor Maugeri de la propuesta de casamiento que Wanda Nara le hizo y la desenmascaró (Foto: captura de eltrece)

El detrás de escena: Chateau Libertador, encuentros y una mañana con Zaira

El cantante también contó que pasaba largas horas en el Chateau Libertador, el lujoso departamento de Wanda. Una mañana, la empresaria lo dejó solo y él terminó abriéndole la puerta a Zaira Nara en bóxer y bata.

Lejos de incomodarse, la modelo le propuso tomar unos mates hasta que llegara su hermana.

La propuesta millonaria de Wanda y la negativa de L-Gante

En medio de la polémica, L-Gante fue por más y reveló por qué no quiso casarse con Wanda, a pesar de una oferta difícil de rechazar. Según contó, la empresaria le prometió una Ferrari si aceptaba casarse con ella, pero él se negó.

“¿A quién le llega una propuesta así? Pero no me dejo llevar por lo fácil. No me gustó que me quiera convencer de esa manera”, explicó, visiblemente molesto.

Las declaraciones del músico encendieron las redes y muchos usuarios salieron a bancarlo, acusando a Wanda de “mitómana” y de querer dejar mal parados a sus ex. “Siempre querés dejar mal parados a tus ex”, fue uno de los comentarios más repetidos.

Un escándalo que no tiene fin

La relación entre Wanda Nara y L-Gante parece estar lejos de encontrar la paz. Entre acusaciones cruzadas, propuestas millonarias y confesiones íntimas, el ida y vuelta mediático promete seguir dando que hablar.