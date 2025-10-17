Mientras disfruta de su nueva vida en Turquía junto a su pareja, Mauro Icardi, Eugenia “la China” Suárez sorprendió a sus seguidores con una postal cargada de romanticismo.

La actriz compartió en sus historias de Instagram una foto de un imponente ramo de peonías rosadas, acompañado de un mensaje que deja al descubierto el gran presente sentimental que atraviesa con el futbolista: “Llegar a casa y que me estén esperando mis flores favoritas”, escribió la actriz junto a la imagen.

La publicación -que fue reposteada por el jugador- reafirma que la historia de amor que comenzó en medio de un escándalo mediático continúa a paso firme.

¡Están a full!

WANDA NARA DESTROZÓ A LA CHINA SUÁREZ AL HABLAR DE SUS HIJAS CON MAURO ICARDI: “NO HAY MANERA DE QUE...”

Wanda Nara volvió a encender la polémica al hablar sin filtros sobre la posibilidad de que sus hijas regresen a Turquía junto a Mauro Icardi, quien está instalado en Estambul junto a su pareja Eugenia “la China” Suárez.

En el programa de streaming de Olga, la empresaria fue contundente y lanzó una frase que sonó como un misil dirigido a la China Suárez, recordando el escándalo que las enfrentó años atrás.

Todo comenzó cuando en el programa le preguntaron si existía la posibilidad de que sus hijas volvieran a Estambul para vivir con su padre. Fiel a su estilo frontal, Wanda respondió sin vueltas: “La restitución, esa famosa de la que hablan, es que vuelvan mis hijas a vivir allá, pero conmigo”, comnezó diciendo, tal como se pudo ver en Puro Show.

Foto: Captura de Instagram Stories (@wanda_nara)

Ante la repregunta sobre si existiría alguna posibilidad de que ella regresara a Turquía, la mediática fue terminante y cerró, sin filtro: “No hay manera de que mis hijas vivan con la que fue la amante de él y actual (ahora), y no tengan a su mamá”.