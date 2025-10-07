El escándalo no da tregua. Según reveló la panelista Paula Varela en Intrusos, los hijos menores de Eugenia “la China” Suárez y Benjamín Vicuña -Magnolia y Amancio- estarían solos en Turquía, sin ninguno de sus padres y con una empleada.

“Nos confirman que los nenes de la China Suárez y Benjamín Vicuña están en Turquía desde el viernes pasado. Estuvieron unos días con el papá y después viajaron a ver a Eugenia”, contó Paula. Sin embargo, lo más llamativo llegó después: “Lo que me dicen es que, si ella está en Madrid con su novio, Mauro Icardi, los chicos habrían quedado al cuidado de la empleada porque me aseguran que, en este caso, la mamá de la China no viajó”.

El comentario generó sorpresa en el piso del programa, donde debatieron sobre la situación: “Qué difícil todo esto, ¿no? Después queremos que traten de llevarse bien, pero cada uno hace lo que puede”, reflexionaron, en vivo.

Aunque no hay confirmación oficial, el dato encendió las alarmas sobre la dinámica familiar entre la China y Vicuña. Según explicaron en el ciclo, el actor chileno busca mantener el tema en silencio, mientras ambos intentan cumplir con el acuerdo de visitas.

LA DRÁSTICA DECISIÓN DE BENJAMÍN VICUÑA CON LA CHINA SUÁREZ TRAS ENTERARSE QUE SUS HIJOS ESTÁN ESCOLARIZADOS EN TURQUÍA

Un nuevo escándalo enfrenta a Benjamín Vicuña y Eugenia “la China” Suárez luego de que se conociera que sus hijos, Magnolia y Amancio, fueron escolarizados en Turquía.

La información salió a la luz por un posteo de la actriz en redes, y según contó Yanina Latorre en Sálvese Quien Pueda, el actor chileno se enteró al mismo tiempo que todos los usuarios.

“Es provocadora la China, porque sabe que va a pasar. Encima es el mismo colegio al que iban los hijos de Wanda. Todo tiene un condimento raro”, lanzó la presentadora, tras hablar con el abogado de Vicuña.

China Suárez confirmó que Rufina Cabré, Magnolia y Amancio Vicuña van a la escuela en Turquía. (Foto: @sangrejaponesa)

El letrado fue categórico: “Nosotros nunca fuimos informados de la escolarización de los chicos. Es un tema muy importante, un derecho que tienen ambos progenitores y que, tal como es habitual, fue acordado contractualmente que se decida conjuntamente”, aseguró.

Consultada sobre los pasos a seguir, la presentadora detalló, tal como se lo comunicó el letrado: “Le pregunté si van a hacer algo y me dijo: ‘lo estamos analizando’. Queremos que entiendan que con chicos chiquitos hay que consensuar. No podemos judicializarle la vida a la gente. Benjamín no quiere juicios, quiere que entre los abogados se llegue a un acuerdo. Solamente pedimos sentido común”.

De todos modos, Latorre reveló la preocupación más íntimadel actor:“En el fondo te da un pánico de que un día no vuelvan(de Turquía)”, cerró, tajante.