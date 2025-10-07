Natalie Weber sorprendió al lanzar una filosa observación sobre la relación entre la China Suárez y Mauro Icardi, que en los últimos días volvieron a mostrarse juntos en Madrid.

Con su característico humor y picardía, la panelista de Pasó en América se refirió a los viajes de la pareja, en los que la actriz suele estar acompañada por su peluquero y amigo, Juan Manuel Cativa, y deslizó una duda sobre cómo manejan su intimidad.

China Suárez y Mauro Icardi, apasionados en Madrid (Foto: Instagram)

LA PICANTE DUDA DE NATALIE WEBER SOBRE LA INTIMIDAD DE LA CHINA SUÁREZ Y MAURO ICARDI

“Recién veíamos a Icardi en Madrid con la China. La China se lleva a Juanma Cativa. Lo adoro, me parece un excelente peluquero. Pero, ¿qué hace Juanma Cativa cuando la China y Mauro fifan? ¿Qué hace? ¡Filma! ¿Qué hace?”, lanzó entre risas Weber, generando carcajadas en el estudio.

Fiel a su estilo, Sabrina Rojas acotó: “Yo te digo, si tuviese la que tiene la China ahora por estar con Icardi, me llevaría todo un séquito”.

