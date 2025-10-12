Después de semanas de especulaciones y versiones cruzadas, Wanda Nara decidió dejar atrás el misterio y oficializó su relación con Martín Migueles. La empresaria eligió sus redes sociales para mostrar una selfie junto a su pareja, tomada en un hotel del litoral argentino, y la acompañó por dos corazones rojos que no dejaron lugar a dudas.

La foto, que primero publicó Migueles en sus historias de Instagram y luego reposteó Wanda, los muestra relajados y sonrientes. El escenario: un resort a orillas del río Paraná, en Iguazú, Misiones, donde la conductora viajó el fin de semana largo junto a sus hijas Francesca e Isabella, fruto de su relación con Mauro Icardi.

Wanda Nara y Martín Migueles (Foto: Instagram @wanda_nara)

La relación entre Wanda y Migueles venía generando rumores desde hace meses. Él, presentado como su entrenador personal y vecino en Nordelta, fue visto acompañándola en distintos eventos: desde la cancha de River hasta las grabaciones de MasterChef Celebrity, pasando por los Premios Martín Fierro y un viaje a Uruguay. Incluso compartió momentos con Maxi López, el exmarido de Wanda.

WANDA NARA YA NO OCULTA SU ROMANCE CON MARTÍN MIGUELES, A HORAS DE SU DEBUT CON MASTERCHEF CELEBRITY

Hasta ahora, ambos insistían en que solo los unía una amistad. Pero la publicación en redes sociales marcó un antes y un después: el vínculo ya no se esconde y la pareja se muestra unida, incluso en familia.

En Infama, Marcela Tauro y sus panelistas recalcaron que esta publicación de Wanda blanqueando el romance con Migueles llegó instantes después de que la China Suárez se mostrara con Mauro Icardi en el Bósforo.

En medio de esta confirmación, Maxi López rompió el silencio y se refirió a la relación de su exesposa con Migueles. El exfutbolista fue claro: “En las cosas personales no me meto. A nosotros, como dije la otra vez, nos recibió bien en su casa, se porta bien con los chicos y la verdad que yo me he quedado con eso”.

Consultado sobre posibles causas legales que involucrarían a Migueles, Maxi prefirió no entrar en detalles: “En eso prefiero hacer no comment porque no estoy al corriente y son cosas muy personales”.

