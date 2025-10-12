Wanda Nara volvió a ser tendencia en redes sociales tras compartir una impactante foto en la que lució su figura y dejó sin aliento a sus seguidores.

La empresaria y conductora, que suele generar revuelo con cada publicación, cerró el fin de semana con una imagen que no pasó inadvertida y que rápidamente acumuló miles de reacciones.

A pesar de las polémicas que la rodean, Wanda demuestra que sigue siendo una de las figuras más activas y seguidas del mundo digital.

Wanda Nara se fue a dormir muy bien acompañada: amaneció desnuda en la cama | Créditos: Instagram @wanda_nara

WANDA NARA SUBIÓ UNA FOTO HOT ANTES DE IRSE A DORMIR

En esta ocasión, sorprendió al mostrarse con un look relajado y sensual, posando de espaldas, sin pantalones, usando únicamente un remerón y una bombacha colaless diminuta. La postal, que resaltó su silueta tonificada, provocó una ola de comentarios y elogios por parte de sus fanáticos.

Wanda Nara publicó una foto en ropa interior antes de irse a dormir e incendió las redes | Créditos: Instagram @wanda_nara

Mientras tanto, Wanda continúa enfocada en sus proyectos profesionales, combinando su faceta empresarial, televisiva y de modelo con la exposición constante que mantiene en redes sociales, donde es una de las figuras argentinas con mayor influencia y presencia internacional.