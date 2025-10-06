Wanda Nara y Mauro Icardi vuelven a estar en el ojo de la tormenta, esta vez por su guerra judicial y mediática que parece no tener fin.

En medio del escándalo, Pampito dio su punto de vista en Puro Show y dejó una contundente frase que resonó fuerte en el piso.

“Acá me parece que ya lo económico no les importa tanto. Lo que quieren es destruirse. Wanda lo quiere destruir a Mauro y Mauro la quiere destruir a Wanda”, lanzó el conductor, sin filtro, en vivo.

“En el medio se van a llevar puesto todo”, agregó. Y cerró con una advertencia que encendió las alarmas: “Van a arrasar con los hijos, con todo”.

Foto: Captura (eltrece)

OTRO ESCÁNDALO CON WANDA NARA: LA MILLONARIA DENUNCIA EN URUGUAY QUE PONE EN RIESGO SUS BIENES

Wanda Nara vuelve a estar en el ojo de la tormenta. Según reveló Santiago Sposato en A la Tarde, la empresaria e influencer enfrenta una denuncia por incumplimiento de contrato con la plataforma de contenido para adultos en la que lanzó su perfil en mayo de 2024.

“El acuerdo establecía que Wanda se quedaba con el 80% de lo recaudado y que no era un contrato por tiempo, sino hasta alcanzar un objetivo económico de 5 millones de dólares”, detalló el panelista.

Además, explicó que la cláusula principal incluía exclusividad absoluta: “No podía subir contenido audiovisual a otras plataformas de adultos, debía ser exclusivo”.

Foto: Instagram (@wanda_nara)

El contrato también estipulaba una fuerte penalidad en caso de incumplimiento: “Se pactó una multa de 10 mil dólares diarios por cada día que la influencer permaneciera con su material en una plataforma distinta a la acordada”, agregó Sposato.

Lo cierto es que el vínculo terminó en escándalo: “De manera unilateral, ella da por finalizado el contrato por falta de pago, según su versión. Desde la app aseguran que ya le habían realizado una transferencia muy importante a una cuenta en Italia, porque Wanda pidió que, por cuestiones impositivas, prefiriera recibir su pago allí”, cerró Santiago, dejando en claro el choque de versiones.