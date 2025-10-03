La pelea entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un nuevo y explosivo capítulo. En las últimas horas, una de las abogadas del futbolista, Lara Piro, lanzó una durísima acusación contra la conductora en el programa Puro Show.

La letrada aseguró que la Justicia tiene un “trato por demás favorable” hacia la empresaria y no dudó en calificarla como “una mujer sin ley y sin límites”.

La frase encendió la polémica y puso el foco en la supuesta diferencia de criterios a la hora de juzgar a figuras mediáticas: “Si dos criaturas X hubiesen estado retenidas durante 11 horas… la meten presa, por supuesto”.

Foto: Instagram (@wanda_nara)

Durante la entrevista, la abogada fue consultada sobre cómo observa la Justicia los casos de violencia y las exclusiones del hogar que terminan archivadas.

Sin vueltas, respondió: “No podemos generalizar, cada caso es muy concreto. Lo único que sí te digo es que la Justicia creo que tiene un trato por demás favorable con la señora Nara, por ahí por miedo, porque si las mismas cosas hiciera Juana Pérez, creo que el tratamiento sería otro”.

EL TRASFONDO DE LA DISPUTA Y EL FUTURO JUDICIAL

Sobre el final, la abogada dejó en claro que Mauro Icardi busca lo mejor para sus hijos y no quiere seguir exponiéndolos a conflictos judiciales: “No quiere seguirse retiéndolos a cuestiones judiciales”.

La batalla entre Wanda Nara y Mauro Icardi parece lejos de terminar y ahora suma un nuevo ingrediente: la denuncia de un supuesto trato diferencial de la Justicia, que promete seguir generando repercusiones en el mundo del espectáculo y los tribunales.

