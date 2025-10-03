La denuncia de Wanda Nara, que había acompañado Maxi López, contra Mauro Icardi por la supuesta violencia que el futbolista de Galatasaray quedó archivada, y la abogada del novio de la China Suárez explicó las razones de la Justicia.
“Cuando los hechos denunciados no se pudieron probar, la causa se termina archivando”, resumió Lara Piro.
Como todo había comenzado por el testimonio de una maestra que aseguró que uno de los menores le había confesado que Icardi lo había golpeado, la letrada luego, agregó: “En este caso hubo hasta informes del colegio que terminan dando cuenta que el hecho como tal no existió”.
“Está el expediente, está el informe. Yo lo vi dando vueltas, lo cual para mí no debería pasar porque repercute en la vida futura del chico”, protestó.
La abogada de Mauro Icardi acusó a Wanda Nara de manipular a su hijo
Como si fuera poco, Piro apuntó a Nara: “Mientras le ejercía o le obligaba a ejercer a ese pobre chico esa denuncia, por otro lado, pedía la revinculación de Mauro con los tres chicos. (...) ninguna madre pide que un violento se revincule con sus hijos”.
“La señora Nara es una mujer sin ley y no tiene límites. Supera mi capacidad de sorpresa, porque la verdad que obligar o exigir porque ese chico... Solo, o sin el aval de la madre es muy difícil que lo haya hecho”, cerró Lara Piro lapidaria contra Wanda Nara.