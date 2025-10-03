Lara Piro no se guardó nada y salió al cruce de Wanda Nara luego de que la mediática se comparara con Julieta Prandi en el marco de una denuncia por violencia de género. En diálogo con Puro Show, la abogada del futbolista expresó su profunda molestia y la acusó de “faltarle el respeto al dolor” de la modelo.

“Es una cuestión que me indigna, que la señora Nara quiera compararse con Julieta Prandi, es faltarle el respeto al dolor de la modelo”, lanzó la abogada, visiblemente molesta por la actitud de Wanda. Y agregó: “Es banalizar una lucha realmente genuina que un montón de mujeres perseguimos y que para mí socialmente se tiene que ser condenado”.

Consultada sobre la denuncia por violencia de género que involucra a Wanda Nara, Piro fue tajante: “¿Cómo no resiste archivo? En el mismo momento donde se compara con Julieta Prandi, dice que va a comer un asado en la casa de los sueños todos juntos. Nunca en la vida hubo una denuncia así, es una cuestión de primación”.

EL TRASFONDO DE LA DISPUTA DE WANDA NARA CON MAURO ICARDI Y EL FUTURO JUDICIAL

La abogada Lara Piro dejó en claro que Mauro Icardi busca lo mejor para sus hijos y no quiere seguir exponiéndolos a conflictos judiciales: “No quiere seguirse retiéndolos a cuestiones judiciales”.

La batalla entre Wanda Nara y Mauro Icardi parece lejos de terminar y ahora suma un nuevo ingrediente: la denuncia de un supuesto trato diferencial de la Justicia, que promete seguir generando repercusiones en el mundo del espectáculo y los tribunales.

