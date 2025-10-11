Wanda Nara volvió a sorprender a sus seguidores con un gesto que combina lujo y exclusividad. La empresaria compartió en sus redes sociales varios posteos donde se la ve disfrutando de un día inolvidable junto a sus hijas en el Parque Nacional Iguazú… ¡cerrado solo para ellas!

Según se pudo ver en sus publicaciones, Wanda y sus hijas recorrieron los senderos y miradores de las imponentes cataratas sin la presencia de otros turistas, apreciando la majestuosidad del lugar en total privacidad.

Entre fotos y videos, Wanda -que está a días de debutar en la conducción de una nueva edición de MasterChef Celebrity por Telefe- mostró cómo sus niñas se maravillaban con la naturaleza: “Exclusivo. Abierto sólo para nosotros”, escribió Wanda en inglés.

Foto: Captura de Instagram Stories (@wanda_nara)

No es la primera vez que Wanda sorprende con viajes privados y momentos de lujo. Sin embargo, esta visita al corazón de Misiones marcó un antes y un después en cuanto al disfrute familiar, dejando claro que, cuando ella planea algo, no hay límites para el glamour y la exclusividad.

Wanda Nara: "Exclusivo. Abierto sólo para nosotros“.

SE CONOCIÓ EL PRIMER ESCÁNDALO DE WANDA NARA EN MASTERCHEF

A pocos días de su debut, ya se conoció el primer escándalo de Wanda Nara en MasterChef Celebrity. Según reveló Juli Argenta en el programa LAM, la conductora habría tenido algunas actitudes que habría generado cierta incomodidad entre sus compañeros.

“Me enteré de algo. Me contaron algo de Wanda y lo tengo chequeadísimo por dos personas”, reveló la panelista en vivo, en el programa que conduce Ángel de Brito por América. Y agregó: “Me dijeron que ella, cuando entra al estudio, no saluda a nadie. Y cuando se prende la cámara, ahí buena onda”.

El comentario no quedó ahí: la polémica se profundizó con el malestar de una participante que, según Argenta, se siente directamente “buscada” por Wanda desde el inicio del ciclo: “Y me dijo, ‘le voy a contestar, espero que no me editen’. Porque dicen que a ella lo que no le gusta, lo manda a volar”, cerró la angelita, contundente.

