A horas del esperado estreno de MasterChef Celebrity, Wanda Nara tomó una decisión que sorprendió a todos: armó las valijas y se subió a un avión privado rumbo a Misiones junto a sus hijas.

La empresaria y conductora compartió en sus redes sociales imágenes del exclusivo viaje, donde se la vio relajada y sonriente, disfrutando del tiempo en familia antes de volver a la pantalla chica.

Wanda Nara se fue a Misiones con sus hijas (Foto: captura de Instagram/@wanda_nara).

La mediática y sus niñas aterrizaron en Misiones, donde aprovecharon para descansar y recargar energías en medio de la naturaleza. La decisión de Wanda de viajar al Litoral se dio justo en la previa de su regreso a la televisión como conductora de la nueva temporada de MasterChef Celebrity.

REVELAN LA CIFRA MILLONARIA QUE WANDA NARA LE HABRÍA PEDIDO A DANTE GEBEL

Wanda Nara viajó a Los Ángeles para la entrevista con Dante Gebel y en Puro Show revelaron datos detrás del arreglo para su presencia en el programa. Según reveló Pampito, la conductora habría pedido 50 mil dólares: “Ella se tiró el lance, la producción le dijo que no”.

“Que lo único que podían ofrecerle eran los pasajes en primera, un excelente hotel y la estadía, todo pago en Los Ángeles”, contó el conductor del programa matutino de eltrece.

Dante Gebel y Wanda Nara (Foto: captura de eltrece).

Finalmente, Wanda aceptó el ofrecimiento y viajó a grabar el especial.“Les dijo que tenía una oferta de la CNN y desde la producción le dijeron ‘está bien, pero nosotros ofrecemos esto’, y terminó accediendo”, detalló Pampito.

