El romance entre Wanda Nara y Martín Migueles dejó de ser un secreto a voces. En las últimas horas, la conductora de MasterChef fue sorprendida por las cámaras de América TV cuando, tras una larga jornada de grabación, salió de los estudios y se encontró con su flamante pareja esperándola en la camioneta.

La escena no dejó lugar a dudas: Wanda, sonriente y relajada, subió al vehículo, se inclinó hacia Martín y le dio un beso, para después recostarse sobre él y hablarle al oído.

Martín Migueles y Wanda Nara (Fotos: Facebook y Instagram)

Todo quedó registrado por una cámara de Desayuno Americano, que captó el momento justo en el que la empresaria eligió el silencio ante la prensa, pero dejó que su felicidad hablara por sí sola, y la situación, desde afuera del automóvil se vio muy diferente.

EL VIDEO DE WANDA NARA CON MARTÍN MIGUELES QUE DIO QUE HABLAR EN TODOS LOS PROGRAMAS

En Desayuno Americano, la conductoa suplente, Juli Navarro, y los panelistas notaron que el empresario intentaba alejar la cara de la de Wanda, como rechazando cortéstemente el beso que ella le quería propinar, quizá por vergüenza a ser visto con ella.

“¡Chicos! Acaban de... ¿Qué romántico, Bruneto?“, retó la conductora a uno de sus panelistas. ”¿Ustedes vieron eso, chicos?“, repitió la joven, mientars Luis Bremer reconocía que Migueles ”le cortó el rostro" a Wanda.

Wanda Nara (Créditos: captura de video)

“¡Dos veces!“, explotó Navarro, a lo que Bremer lo calificó como ”un espanto". “¡Qué horror lo que vimos recién!“, cerró la conductora, que todavía no podía salir de su asombro ante la desagradable actitud del empresario.

