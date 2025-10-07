Wanda Nara viajó a Los Ángeles para la entrevista con Dante Gebel y en Puro Show revelaron datos detrás del arreglo para su presencia en el programa. Según reveló Pampito, la conductora habría pedido 50 mil dólares: “Ella se tiró el lance, la producción le dijo que no”.

“Que lo único que podían ofrecerle eran los pasajes en primera, un excelente hotel y la estadía, todo pago en Los Ángeles”, contó el conductor del programa matutino de eltrece.

Dante Gebel y Wanda Nara (Foto: captura de eltrece).

Finalmente, Wanda aceptó el ofrecimiento y viajó a grabar el especial. “Les dijo que tenía una oferta de la CNN y desde la producción le dijeron ‘está bien, pero nosotros ofrecemos esto’, y terminó accediendo”, detalló Pampito.

EL TRASFONDO DE LA DISPUTA DE WANDA NARA CON MAURO ICARDI Y EL FUTURO JUDICIAL

La abogada Lara Piro dejó en claro que Mauro Icardi busca lo mejor para sus hijos y no quiere seguir exponiéndolos a conflictos judiciales: “No quiere seguirse retiéndolos a cuestiones judiciales”.

La batalla entre Wanda Nara y Mauro Icardi parece lejos de terminar y ahora suma un nuevo ingrediente: la denuncia de un supuesto trato diferencial de la Justicia, que promete seguir generando repercusiones en el mundo del espectáculo y los tribunales.

