El perfil anónimo de Martín Migueles pasó a ser mediático desde que comenzó una relación amorosa con Wanda Nara. Sin embargo, el empresario no estaría muy a gusto con la exposición.
El notero de Desayuno Americano interceptó a Wanda a la salida de Telefe con la intención de hacerle una nota.
Sin emitir declaraciones, la conductora de MasterChef Celebrity ingresó directamente a la camioneta donde la esperaba Martín Migueles. El empresario reaccionó con evidente incomodidad ante la cámara de América: se tapó el rostro y no pronunció palabra alguna. Además, se lo vio distante incluso cuando Nara lo saludó con un beso.
WANDA NARA NO QUISO HABLAR Y MARTÍN MIGUELES SE TAPÓ LA CARA
“La tenemos a Wanda saliendo de grabar MasterChef, la vino a buscar Martín. ¿Podés responder alguna preguntita?”, le preguntó el notero de Pamela David a Nara, quien solo detuvo el paso para sacarse una foto con una niña.
“¿Estás con Martín? ¿Cómo vienen las grabaciones? ¿Todo bien?”, insistió el cronista. Y Nara se limitó a responder, mientras su novio se cubría el rostro a bordo de la camioneta: “Bárbaro, pero hola y chau”.
Sin tener la palabra de la flamante pareja, el notero acotó: “Ellos están muy románticos en la camioneta, ella se le sube encima”. Sin embargo, las imágenes mostraron a un Martín Migueles poco afectuoso, queriendo huir de la escena rápidamente.
