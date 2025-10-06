El enfrentamiento judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un nuevo capítulo. En una entrevista con Puro Show, Elba Marcovecchio, representante legal del delantero, habló sin rodeos sobre la exposición mediática del caso y adelantó cuál será el próximo paso del futbolista en medio de la guerra con su expareja.

“Me parece que fue una exposición de una criatura, que no quiero nombrar para no caer en eso que tantas veces decimos: la exposición de los chicos en forma directa o indirecta genera daño a los niños y también a quien es denunciado. Mauro lo sufrió mucho”, sostuvo la abogada, en referencia a los recientes posteos de Wanda.

Al ser consultada por el origen del conflicto, Marcovecchio aclaró: “La denuncia la hacen Maxi López y Wanda Nara. Los dos lo hacen en forma conjunta”. Y explicó cómo funciona el procedimiento judicial: “El colegio informa una situación y la justicia investiga si tiene o no magnitud”.

Fotos: Captura (eltrece) e Instagram (@mauroicardi y @wanda_nara)

Además, la letrada confirmó que Icardi prepara acciones legales: “Tenemos instrucciones de Mauro. No vamos a precisar exactamente el tipo de acciones que vamos a hacer. Todo esto es muy reciente, pero sí tenemos instrucciones de iniciar acciones”.

Finalmente, sobre la posibilidad de que el futbolista viaje a la Argentina, Marcovecchio fue cauta y cerró: “Por él, viene dentro de tres minutos a ver a sus hijas, pero no creo que eso sea tan fácil“.

Elba Marcovecchio: “Tenemos instrucciones de Mauro. No vamos a precisar exactamente el tipo de acciones que vamos a hacer. Todo esto es muy reciente, pero sí tenemos instrucciones de iniciar acciones”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

FILOSO ANÁLISIS DE PAMPITO SOBRE EL CONFLICTO JUDICIAL DE WANDA NARA Y MAURO ICARDI

Wanda Nara y Mauro Icardi vuelven a estar en el ojo de la tormenta, esta vez por su guerra judicial y mediática que parece no tener fin.

En medio del escándalo, Pampito dio su punto de vista en Puro Show y dejó una contundente frase que resonó fuerte en el piso.

“Acá me parece que ya lo económico no les importa tanto. Lo que quieren es destruirse. Wanda lo quiere destruir a Mauro y Mauro la quiere destruir a Wanda”, lanzó el conductor, sin filtro, en vivo.

“En el medio se van a llevar puesto todo”, agregó. Y cerró con una advertencia que encendió las alarmas: “Van a arrasar con los hijos, con todo”.