Wanda Nara vuelve a estar en el ojo de la tormenta. Según reveló Santiago Sposato en A la Tarde, la empresaria e influencer enfrenta una denuncia por incumplimiento de contrato con la plataforma de contenido para adultos en la que lanzó su perfil en mayo de 2024.

“El acuerdo establecía que Wanda se quedaba con el 80% de lo recaudado y que no era un contrato por tiempo, sino hasta alcanzar un objetivo económico de 5 millones de dólares”, detalló el panelista.

Además, explicó que la cláusula principal incluía exclusividad absoluta: “No podía subir contenido audiovisual a otras plataformas de adultos, debía ser exclusivo”.

Foto: Instagram (@wanda_nara)

El contrato también estipulaba una fuerte penalidad en caso de incumplimiento: “Se pactó una multa de 10 mil dólares diarios por cada día que la influencer permaneciera con su material en una plataforma distinta a la acordada”, agregó Sposato.

Lo cierto es que el vínculo terminó en escándalo: “De manera unilateral, ella da por finalizado el contrato por falta de pago, según su versión. Desde la app aseguran que ya le habían realizado una transferencia muy importante a una cuenta en Italia, porque Wanda pidió que, por cuestiones impositivas, prefiriera recibir su pago allí”, cerró Santiago, dejando en claro el choque de versiones.

MAURO ICARDI FESTEJÓ EL FALLO JUDICIAL A SU FAVOR Y APUNTÓ CONTRA WANDA Y MAXI LÓPEZ: “OTRA FALSA DENUNCIA”

En medio de su mediática separación de Wanda Nara, Mauro Icardi volvió a encender la polémica con un posteo directo y sin filtros. El delantero celebró el fallo judicial que lo favoreció en la causa penal que le habían iniciado su ex y Maxi López.

Con una foto de una carpeta con la inscripción “Causa penal. Archivado”, el futbolista escribió: “Me dicen por cucaracha que la causa fue archivada. ¿Les sorprende? A mí no. Otro invento, otra mentira, otra falsa denuncia”.

Lejos de quedarse ahí, Icardi redobló la apuesta y dejó un fuerte descargo: “Lo único que espero es que no sigan usando a 5 menores porque el daño es irreparable. Se siguen cayendo las caretas poco a poco”, sentenció, en clara referencia a sus pequeñas y los hijos que Wanda tuvo con López.

Foto: Captura de Instagram Stories (@mauroicardi) Por: Fabiana Lopez

El posteo, que rápidamente generó repercusión en redes, refleja no solo el alivio de Icardi tras la resolución judicial, sino también la tensa relación que mantiene con su exesposa y el exfutbolista.