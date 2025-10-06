El delantero del Galatasaray, Mauro Icardi, volvió a ser noticia y esta vez no por su desempeño futbolístico, sino por una serie de fotos en las que posó como Dios lo trajo al mundo, dejando a todos sus seguidores en shock.

Desde su cuenta oficial de Instagram, el futbolista compartió una producción que no pasó desapercibida: “Madrid 🇪🇸🖤”, escribió junto a las imágenes en las que se lo ve desnudo, cubierto apenas por una toalla blanca, con sus tatuajes a la vista y una mirada intensa mientras observa por la ventana.

Mauro Icardi, al desnudo. CRÉDITO: Instagram

LA REACCIÓN DE LOS SEGUIDORES DE MAURO ICARDI

En cuestión de minutos, la publicación acumuló miles de likes y comentarios.

Algunos elogiaron su figura y actitud provocadora, mientras que otros destacaron el costado más artístico de las fotos.