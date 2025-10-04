En las últimas horas, Zoe Bogach quedó en el centro de la escena mediática tras la aparición de fuertes rumores que la vincularon sentimentalmente con dos figuras del fútbol internacional: Mauro Icardi y Leandro Paredes.

La ex participante de Gran Hermano decidió salir a hablar y fue tajante sobre las versiones que circulan en redes y medios. La joven, que supo ganarse el cariño del público durante su paso por el reality, se mostró sorprendida por la repercusión que tomaron los rumores.

“Es un tema muy delicado”, expresó Zoe en diálogo con Facundo Ventura en 5 de Copas (HQ Play TV), dejando en claro que la situación la afecta y que prefiere mantener su vida privada lejos del escándalo. Sin vueltas, respondió: “No tengo nada que ver con ninguno de los dos. No sé de dónde salió todo esto, pero me parece injusto que se digan cosas que no son ciertas”.

Zoe Bogach se defendió de los rumores con Icardi y Paredes (Foto: captura de 5 de Copas, HQ Play TV).

La mediática remarcó que no conoce personalmente a los futbolistas y que nunca tuvo contacto con ellos. “No tengo relación con ninguno. El chabón lo único que quiere con esto es tapar lo infiel que me fue durante dos años y que no hablen de eso”, sostuvo.

QUÉ DECÍAN LOS RUMORES CON MAURO ICARDI Y LEANDRO PAREDES Y CÓMO AFECTÓ EN SU VIDA PERSONAL

Todo empezó con su separación de Manuel Ibero, de quien Zoe terminó por presuntas infidelidades, sin embargo el joven apuntó más fuerte y la vinculó directamente a Icardi y Paredes.

"Icardi le habló por una cuenta trucha y le mandaba fotos con la China.Le decía que no podía hablar mucho, pero quería mostrarle que era él. Zoe y Paredes estuvieron pelotudeando en un boliche. No sé si se mensajeaban o qué. Paredes le decía a Rosina que Zoe le encantaba, que era su debilidad”, comentó Manuel en un fuerte descargo en redes sociales.

“Es feo que te involucren en algo que no tiene nada que ver con vos“.

Luego de defenderse, Zoe también se refirió al impacto que tuvieron estas versiones en su entorno. “Es feo que te involucren en algo que no tiene nada que ver con vos. Yo trato de mantenerme al margen, pero a veces es difícil cuando se dicen tantas cosas”, confesó.

La ex Gran Hermano pidió respeto y responsabilidad a la hora de hablar de la vida privada de las personas. “Ojalá que esto se termine pronto. Yo estoy enfocada en mis proyectos y en mi familia”, concluyó.

