Un verdadero escándalo judicial sacude al entorno del fútbol y del espectáculo. En el programa A la Barbarossa confirmaron que la Cámara de Apelaciones ratificó el procesamiento del exabogado de Wanda Nara, Nicolás Payarola, acusado de haberle robado más de 700 mil dólares al futbolista Gonzalo Montiel.

Según detallaron en el ciclo conducido por Georgina Barbarossa, el fallo judicial confirma una medida que ya había sido dictada el pasado 6 de octubre, dejando al letrado a un paso del juicio oral: “Lo que hace la Cámara es confirmar el procesamiento por haber administrado de manera irregular más de 700 mil dólares que Montiel confió para un supuesto proyecto inmobiliario que nunca se concretó”, explicaron al aire.

El dinero en cuestión —según se indicó— formaba parte de las ganancias que el jugador de la Selección Argentina obtuvo tras consagrarse campeón del mundo en Qatar 2022. La familia del futbolista ya había relatado su calvario en el mismo programa, indignada por la estafa.

“Se abusaron de la confianza de una familia que creyó en ellos. Le afanaron 700 mil dólares, y más allá del monto, lo peor es el aprovechamiento de la confianza y la buena fe”, cerró Paulo Kablan, contundente.

ALLANARON LA CASA DEL ABOGADO DE WANDA NARA Y L-GANTE POR UNA MEGAESTAFA

Si bien suele ser noticia por las causas judiciales que llevan adelante sus clientes Wanda Nara y Elián “L-Gante” Valenzuela, en esta oportunidad Nicolás Payarola quedó en el centro de la polémica luego de que se conociera que allanaron su departamento.

Así lo dieron a conocer en El Diario de Mariana: “Venimos hablando del doctor Payarola porque es el abogado de L-Gante y el de Wanda también. Se volvió muy mediático en el último tiempo y en este momento lo están allanando”, comenzó diciendo Mariana Fabbiani en vivo.

Luego, Martín Candalaft sumó más información: “Sí, exactamente. Es un allanamiento ordenado por la Justicia de San Isidro. Uno de los fiscales de San Isidro es quien está llevando adelante esta investigación por ocho hechos de estafa reiterada. Eso es lo que se denuncia”, expresó.

“Ya avanzó en parte la investigación, y el fiscal pidió una serie de allanamientos y también pidió la detención del doctor Payarola. ¿Qué determinó el juez de garantías? Otorgar los allanamientos, rechazar la detención. Y en estos momentos se están haciendo los allanamientos”, agregó.

“Se están allanando oficinas en Nordelta, todo es en Nordelta, oficinas y su casa particular. Lo que denuncia, aparentemente un financista, son ocho hechos de estafa reiterada, donde habría mucha plata en juego. Es una denuncia que, luego de que el fiscal analiza esa situación, pide los allanamientos y la detención. No es común, o por lo menos no pasa siempre, que se allane tan fácilmente un abogado”, continuó.

Y sobre el monto de las supuestas estafas, concluyó: “Una es por 20 mil dólares, otra ya habla de 60 mil dólares, y hay que ver cuánto da la sumatoria de todas las ocho estafas”. Según el portal TN, “los investigadores acusan al abogado de haber cometido una estafa por 720 mil dólares, 140 millones de pesos y 50 mil euros en siete hechos distintos".